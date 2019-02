2020-ban érkezik az új generációs Toyota Land Cruiser. Habár a gyár még nem erősítette meg ezt a hírt, a jelenlegi modellt 12 éve mutatták be, és bár a Jeep Wranglertől a Mercedes G-osztályig jó hosszú modellciklusokkal szokás számolni ebben a kategóriában, az LC-nek muszáj volna megújulnia – ha másért nem, a Lexus LX testvérmodell kedvéért, amely egyre nehezebben bír lépést tartani a konkurenciával.

A formavilág jobbára marad a jelenlegi, értelemszerűen megújuló orrkialakítással: a japán Best Car magazin grafikusa szerint ehhez a Toyota esetében az új RAV4, a Lexusnál pedig az LC kupé áll modellt.

Képek: Best Car Web

A létraváz marad, de könnyebb, merevebb kivitelben, így a mérnökök pontosabb futóműhangolást, finomabb rugózást valósíthatnak meg, és persze javul az utasbiztonság is, amiről egyébként a részleges önjáró képesség is gondoskodik.

Az utastérben állítólag végre elválik egymástól a két modell: a Toyota a praktikum, a Lexus a fényűzés felé mozdul el az arany középúttól.

A lényeget hagytuk a végére: úgy tudni, végre a masztodon is hibrid opciót kap. Állítólag az LS500h-ban szolgálatot teljesítő, 3,5 literes V6-os benzinmotorra épülő hajtáslánc kerülhet be az autókba. Felmerült egy turbómotoros verzió lehetősége is.