Ráadásul egy olyan nemzetközi hálózatról beszélünk, mint a Shell, aki az első nyugati márkaként jelent meg a magyarországi üzemanyag piacon.

Az elmúlt hetekben olyan események zajlanak az üzemanyag szakmában, amire eddig nem volt példa. Kezdődött először a soha nem látott mértékű üzemanyagár csökkenéssel márciusban, majd folytatódott a soha nem látott kereslet visszaeséssel a kutakon. Ennek természetes hozadéka lehet az, hogy egyes kutak akár bezárásra is kerülhetnek. Viszont az, hogy az egyik legnagyobb szereplő, a Shell lesz az első, aki a kútbezárást meglépni, ráadásul ilyen gyorsan, erre kevesen számítottak.

Az országban 13 Shell-töltőállomás függesztette fel a tevékenységét, amelyek között van fővárosi és vidéki kút is. A vidéki városok esetén megyeszékhelyekről beszélhetünk, olyan városokról, ahol három-négy Shell-kút is működött korábban. Ezekből így most egy bezárásra kerül Szegeden, Nyíregyházán és Szombathelyen is.