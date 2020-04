Még mindig nem rántották le a leplet az új BMW M3-asról, mely minden eddiginél nagyobb változáson megy keresztül. Abban már szinte biztosak lehetünk, hogy a formaterv megosztó lesz. A hagyományos modellel ellentétben függőlegesen terjeszkedő, hatalmas veséket kap majd a legerősebb 3-as BMW.

Biztosan lesznek, akik ettől nem tudnak majd elvonatkoztatni, de azért érdemes, mert a technika is érdekesnek ígérkezik a többféle hajtáslánccal.

A BMW X3 M és X4 M modellekben már bemutatott S85-ös kódú biturbó sorhatos dolgozik majd az M3-M4 párosban is. Hengerfeje 3D nyomtatással készül, a dugattyú és a hajtórúd pedig kovácsolt. Az alapmodell 480 lóerős és akár kéziváltóval, hátsókerék-hajtással is megvehető majd. Az 510 lóerős Competition változat viszont kizárólag 8 sebességes automataváltóval és összkerék-hajtással lesz elérhető.

Nem kell szomorkodni viszont azoknak sem, akik szeretik a driftet, mert az M5-ben is alkalmazott M xDrive lesz az M3 alatt is. Tehát többféle módot kínál majd az összkerék-hajtás. Akár olyat is, amiben az első kerekekre nem juttat nyomatékot.

Kaliforniában sikerült elkapniuk egy prototípust, így már a hangját is hallhatjuk: