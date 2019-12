Véglegesen kitiltják a hintókat az Isztambulhoz tartozó Herceg-szigetekről, miután a közelmúltban 81 lovat kellett leölni takonykór miatt. A fiákertilalmat Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester jelentette be a hét eleji, sajtóértekezletén. Közölte, hogy a turisták körében népszerű és a helyiek által is használt hintók helyett gumikerekű, elektromos meghajtású járművekkel oldják meg a közlekedést a Márvány-tengeren fekvő üdülőszigeteken, köztük a legnagyobbon, Büyükadán, amelyről ki vannak tiltva a hagyományos gépjárművek is.

A hintószolgáltatást már a múlt héten, rögtön a járvány észlelése után felfüggesztették három hónapra. A takonykórt egy rutinellenőrzés során diagnosztizálták a Büyükadán élő lovak, szamarak és öszvérek körében. Mivel betegséget sem megelőzni, sem gyógyítani nem lehet, az állatokat leölték.

Az isztambuli polgármester szerint a helyi lakosok egy része azt szeretné, ha turisztikai célokra megtartanának 35 hintót a Herceg-szigeteken, de ő személy szerint ellenzi ezt.

Állatvédők már régóta követelik az isztambuli hatóságoktól, hogy vessenek véget a fiákereztetésnek a szigeteken, mivel a lovak betegségektől és kimerültségtől szenvednek a rosszultápláltság és az elhanyagoltság miatt.