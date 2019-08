Az e-tron 55 után hamarosan érkezik az e-tron 50, az Audi első villanyautójának csökkentett teljesítményű, megfizethetőbb verziója.

Míg az elsőként bevezetett modell 408 lóerőt és 411 kilométeres hatótávolságot (WLTP-norma szerint) kínál, az újonc 313 lóerős lesz, hatótávolságát pedig 300 kilométerre csökkentették. Az e-tron 50 kerek 7,0 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 190 km/órában korlátozták, szemben a drágább modell 5,7 másodpercével és 200 km/órájával.

Az összkerékhajtás természetesen megmaradt. Alaphelyzetben csak hátul hajt a kocsi, az elülső villanymotort csak szükség esetén kapcsolja be. Fékezéskor ellenben mindkét villanymotor dolgozik, elektromos energiává alakítva a mozgásit.

Más különbség is van a két modellvariáns között: míg az e-tron 55 akár 150 kW-os töltőről is táplálható, az e-tron 50-nek be kell érnie 120 kW teljesítménnyel.

A belépőmodell gyártása már idén megkezdődik, a piaci bevezetés 2020-ban várható, az árakról még nincsenek információk.