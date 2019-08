Az új fogyasztási- és kibocsátási normák nem kedveznek a szívómotoroknak, de egyes gyártók még igyekszenek életben tartani a megbízható működés ígéretét nyújtó erőforrásokat. A Dacia Duster belépőmotorja is egy 1,6-os, szívó négyhengeres volt, amit most háromhengeres turbómotorral cserélnek le. A korábbi SCe 115 jelzésű motort váltó TCe 100 a Renault-Nissan csoport más termékeiben is feltűnik majd.

Az 1 literes, háromhengeres, turbós benzinmotor 100 lóerős teljesítmény kínál, mely valamivel alacsonyabb a korábbi belépőmotorénál, cserébe jóval több, 160 Nm nyomatéka van 2750 és 4000 között. 12,5 másodperc alatt gyorsítja 100-ra az elsőkerék-hajtású Dustert, a végsebessége 168 km/óra.