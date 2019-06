Még hazai piacon sincs könnyű dolga a nagy múltú Cadillac-nek, hiszen az európai és japán konkurensek mellett a szabadidő-autók divatjával is meg kell küzdenie. Ennek ellenére teljes gőzzel fejlesztik a négyajtós modelleket. Igaz, a korábbi CT5-ös mellett már a kisebbik CT4-es is kupésabbnak ható tetővonalat kapott. Annyira nyert a Cadillac-nél is az egységes márkaarculat, hogy elég nehéz különbséget tenni az új modellek között. A CT4-es is függőleges menetfényt, kis lámpákat és hatalmas maszkot visel az orrán.

Beltér tekintetében igazodnak a korszak trendjéhez, itt is bőrrel varott a műszerfal és kevés gomb található a középkonzolon, a funkciók nagyját a központi érintőképernyőről érhetik el az első sorban ülők. Mivel a Cadillac az amerikai prémiummárkák közül a sportosabbik, ezért az új modell is rögtön egy izmosabb variánssal mutatkozik be, ez a CT4-V. Korábban a V betűvel jelölt modellek roppant erős V8-as motort kaptak, ám ez most megváltozik.

Míg a CT5-V modellben biturbó V6-os dolgozik, addig a CT4-V-ben szintén turbófeltöltős négyhengeres motor lakik. Mielőtt bárki kitérne a hitéből, az amerikaiak megígérték, hogy tradíciókhoz hűbb sportmodellek is érkeznek majd a palettára. A teljesítményre azonban nem lehet panasz, hiszen a CT4-V 2,7 literes négyhengerese 320 lóerős teljesítményt és 500 Nm nyomatékot kínál. Ehhez 10 sebességes automataváltót és önzáró differenciálművet társítottak, valamint Brembo fékeket és Magneride állítható karakterisztikájú lengéscsillapítókat.