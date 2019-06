A svájci St. Gallen rendőrségének kommunikációs vezetője szerint sokat fejlődött az elektromos autókban lévő technika és számukra is fontos a zaj- és kipufogógáz-kibocsátás csökkentése, ezért is szereztek be összesen 13 darab Hyundai Kona Electric villanyos szabadidő-autót. Bár azzal tisztában voltak, hogy a vételár magasabb a hagyományos motorral szerelt autókénál, a fenntartási költségek és a szerviz jóval kevesebb pénzt emészt fel egy elektromos autó esetében. A kiválasztás során egyébként több típus is volt a kalapban, de végül a koreaiak autóját találták a legjobbnak a feladatra.

Nyolc autó marad hagyományos formában, további ötöt pedig járőrautónak állítanak be, ennek megfelelően teljes felszerelést kaptak fényvisszaverő fóliával, megkülönböztető jelzéssel és minden egyébbel, ami egy rendőrautóhoz szükséges.

A Hyundai Kona elektromos változatát már mi is teszteltük. A koreai SUV villanyos változata 204 lóerős teljesítményű és 7,4 másodperc alatt van 100-on, tehát egész dinamikus is. A gyár 482 kilométeres hatótávot ad meg és használattól függően autózható vele 400 kilométer körüli érték.