Hamarosan megkezdődik a Mercedes-Benz villanyautójának, az EQC 400-nak a forgalmazása, mely rendkívül fontos modell. Részben azért, mert ez németek új, elektromos autókat felvonultató almárkájának első, önálló tagja, részben pedig azért, mert a ma rendkívül nagy népszerűségnek örvendő szabadidő-autók mezőnyébe érkezik. Az autót 2018 szeptemberében mutatták be, most pedig – ahogyan az a Mercedes esetében lenni szokott – egy limitált szériával csinálnak kedvet a modellhez, ez az 1886 Edition.

1886-ot tekitjük az autózáz kezdetének, ekkor szabadalmaztatta Karl Benz a belső égésű motorral hajtott járművet és a Mercedes legalább annyira fontosnak tartja az első, kifejezetten villanyautónak fejlesztett modelljét is. Néhány apróságban különbözik csupán a már korábban is bemutatott autóhoz képest az 1886 Edition, leginkább a beltérben vehető észre. Néhány plakettet helyeztek el az autón és benne, a kék bőrral borított ülések háttámláján is ott az 1886 felirat.