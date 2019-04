2018-ban a Porsche értékesítéseinek 31 százalékát a kínai piac adta, amivel a vállalat legfontosabb területe lett. Persze ez más autógyárak esetében is igaz, ezért igyekeznek a globális modellek is az ottani ízlésvilághoz igazodni. Ennek okán pedig mi csak annyit érzünk, hogy hatalmas króm vesék nőttek a 7-es BMW orrára, az Audik motorjelölése pedig teljesítmény alapú lett. Ahogyan említettük, fontos piac Kína, ezért aztán az európai autók szállításának sebessége is fejlesztésre szorult.

A Porsche eddig évente nagyjából 80 ezer autót hajóztatott Guangzhou, Sanghaj vagy Tianjin városába, ami 18 500 kilométert jelent a tengeren. Ez azt jelenti, hogy a gyártól a helyi Porsche kereskedőkig 50 nap volt az autók útja. Ezentúl viszont a sportkocsik 11 százaléka vasúton utazik majd Kínába. A Selyemúton vezető szállítással 11 000 kilométert tesznek majd meg az autók Németországtól indulva Lengyelországon, Fehéroroszországon, Oroszországon és Kazahsztánon át egészen a kínai Chongqing városáig.

A tesztelés után Oliver Bronder, a Porsche logisztikai és termelési irányítási alelnöke megállapította, hogy a 20 napos vasúti szállítással akár 3 hétre is rövidülhet a teljes logisztika ideje, még akkor is, ha a konténerek mozgatása és kipakolása valamivel összetettebb feladat.