Március 12-én tűz ütött ki a Grande America nevű teherhajó egyik konténerében, ezt követően hamar terjedtek a lángok és a hajó, ami ekkor még csak Franciaország partjainál járt, hamar el is süllyedt. A fedélzetén egyebek mellett nagyjából kétezer autó pusztult el, köztük több Audi modell is. A rakomány része volt a Cayenne, 718 Boxster és Cayman modellek mellett pár darab Porsche 911 GT2 RS is, mely a márka limitált szériás csúcsmodellje és gyártása hivatalosan befejeződött.

A Porsche levélben közölte az érintett leendő tulajdonossal, hogy az autóját sajnos nem tudják leszállítani a brazil kereskedésbe a Grande America balesete miatt, a 700 lóerős sportkocsi ugyanis a hajóval együtt elsüllyedt. Továbbá azt is megjegyezték a levélben, hogy 2019 februárjában leállították a gyártást, így normális esetben nem lenne mód a 911 GT2 RS későbbi pótlására. Az autót azonban egy régóta hűséges ügyfelük várta, ezért gy döntöttek, hogy újra gyártásba helyezik a modellt. Még azt is közölték, hogy a konkrét autót áprilisban gyártják majd és júniusban várható a leszállítás. További információt pedig a helyi Porsche-kereskedéstől kérhet.