Az nem titok, hogy akárcsak a hagyományos motorral hajtott autók esetében, úgy a villanyautóknál is jelentősen befolyásolják a hatótávot a külső tényezők. Dermesztő hidegben vagy izzasztó hőségben teljesen más eredményeket hoznak az autók, de a szabványos mérések alkalmával ezeket megpróbálják valahogy közös nevezőre hozni. Az Audi most mutatta be már itthon is az első tisztán elektromos személyautóját, az e-tron-t, melyet már mi is vezettük. A gyártó 400 kilométeres hatótávot ígér, ezt azonban cáfolja az EPA.

Az EPA, tehát az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal mérései hitelesnek számítanak, hiszen közel állnak a valósághoz. Az ő mérésükön az Audi e-tron 55 quattro 328 kilométert tudott megtenni egy feltöltéssel. Az Audi rögtön magyarázkodásba is kezdett, az indoklás szerint az akkucsomag 95 kWh-s kapacitásából igazából csupán 83,6 kWh-t tud felhasználni.

Összehasonlításképpen a Tesla Model X 383 és 475 kilométer között teljesít akksitól függően, az Év Autója díjat megnyerő Jaguar I-Pace pedig 376 kilométert tud.