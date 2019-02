Néhány kivételtől eltekintve a csúcsváltozatokra mindig várni kell, ez így van a BMW esetében is, akik az M8-assal még adósak a közönségnek. Itt van viszont a 840d, amiről inkább ne is beszéljünk vagy az M850i xDrive, ami alapjait tekintve elég közel áll a későbbi csúcsmodellhez. Hiszen 4,4 literes biturbó V8-as motor hajtja és összkerékhajtású, de hátsókerekes mód nélkül. 530 lovas teljesítménye és 750 Nm nyomatéka, valamint 3,7 másodperces 100-as gyorsulása bőven dinamikusnak nevezhető, de persze van, akinek ez sem elég. Sokan nem hogy várják a 600 lovas M8-at, de még türelmetlenek is. Nekük készült a G-Power 8-asa.

A tuningcég, ami minden BMW-hez hozzányúl, természetesen nem hagyta ki az M850-est sem, kimasszíroztak belőle 660 lóerőt és 890 Nm nyomatékot. Így már 3,1 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebességét pedig egészen 320 km/óráig tolták fel. A módosítások nem kerülnek többe 2,4 millió forintnál. Kivéve, ha a 21-es felnik is megtetszettek, mert akkor még 2,4 millió forintot kell a G-Power kasszájánál hagyni.