Rengeteg olyan japán autó van, mely kizárólag hazai piacon elérhető, így az európai vagy épp amerikai vásárlók számára ismeretlenek maradnak, pedig bizonyára bőven volna igény rájuk. Itt van például a Toyota Mark X, mely egy klasszikus limuzin. A formavilág nem sok újat hoz, csupán a részletek lehetnek ismerősek a frissebb modellekről. Most mutatták be a GRMN modellt, tehát a Toyota sportrészlegének művét, mely a klasszikus iskola szerint készült. Visszafogottan díszítették az autót, csupán a nagy maszsk, a dögösebb lökhárítók és a négy kipufogó árulkodik a karosszérián.

Jobban megnézve már szemet szúrhatnak a 19 colos, kovácsolt BBS felnik és a mögöttük lévő masszív, négydugattyús fékek. No, meg az elöl 235, hátul 255 széles gumik is. Keményebb lett a felfüggesztés, módosítottak a villanyszervós kormányművön és a menetstabilizáló elektronikán is. A tetőpanel kérhető 10 kilogrammal könnyebb karbon kivitelben. A lényeg azonbam, hogy ez egy igazi hátsókerék-hajtású limuzin, melyet egy szívó 3,5 literes V6-os motor hajt. A teljesítménye 313 lóerő, mellé 380 Nm nyomatéka van. A Mark X GRMN-t hatgangos kéziváltóval szerelik.

A fedélzeti rendszert is felkészítették a pályanapokra, így tud köridőt mérni és számos telemetriai adatot lekérdezhet róla a szerencsés vezető. Az autó 13,5 millió forintnak megfelelő összegről indul és csupán 350 példányt készítenek belőle.