Eddig két kabriót (SC 430, IS C) gyártott a Lexus, de a harmadik nem akart összejönni: a 2014-es LF-C2 tanulmány eltűnt a süllyesztőben. Talán majd most megvalósul az álom: az LC Cabriolet tanulmány a három évvel ezelőtt bevezetett zászlóshajó új verziójaként presztízs szempontjából fontos, noha az eladásokban nyilván nem jelentős kiegészítője lehetne a márka kínálatának.

A sárga cérnával varrott fehér bőr belső és a 22 colos keréktárcsák igazán látványosak, de a lényeg úgyis a részletekben rejlik, azokat meg egyelőre nem árulja el a Lexus – hát majd január 14-én megtudunk mindent.

Az LC Cabriolet Concept 10 mm-rel hosszabb a szériagyártású kupénál, ugyanolyan széles, és mindössze 5 mm-rel alacsonyabb annál. A tengelytáv értelemszerűen megegyezik.