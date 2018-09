Egy japán autós szaklap, a Response úgy tudja, a 2019-ben esedékes ráncfelvarrás során nem csak frissül, de bővül is a Lexus LC kínálata, méghozzá egy kabrió modellel.

Utoljára nyolc éve lehetett új Lexus kabriót kapni, az SC430 nem volt igazán szép, sem különösképpen sikeres modell. Azóta viszont két tanulmányautóján is bemutatta a gyár, hogy tud szép kabriót tervezni, ha akar: a 2008-as LF-A Roadster Concept a későbbi szupersportkocsi egyik előtanulmánya volt, míg a Lexus LF-C2 Concept 2014-ben adott okot a reménykedésre.

A Response grafikusa meg is rajzolta, milyennek képzeli a 2020-ra előirányzott autót: a lenyitható vászontetővel együtt szerintük az orrkialakítás is módosul – valljuk be, a fantáziarajz jobban néz ki a jelenlegi szériaverziónál.

A fantáziálásban azért elvetette a sulykot a japán lap: 450 lóerős 3.0 V6 turbómotor érkezéséről pusmognak, aminek a jelenlegi kínálat (471 LE LC500, 354 LE LC500h) mellett nem sok értelme volna.