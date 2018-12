A családok évében, a politikai korrektség jegyében kicsit túltolták a nagycsaládos parkolóhelyek felfestésének dizájnját a nyugat-londoni Westfield bevásárlóközpontban. Olyannyira, hogy a megzavarodott vásárlók miatt hamar el is kellett távolítani az unortodox felfestéseket. Nálunk valószínűleg nem okozott volna ekkora riadalmat a dolog, aki két rokkanthelyre is simán beparkol, az ide is szívbaj nélkül letámasztotta volna az X6-osát.

De nézzük, miféle mókás piktogramok okoztak fejtörést a derék briteknek:

Még akár klasszikus családnak is tűnhet ez az ábra, de a szélre szorult gyerekek akár cselt is takarhatnak

A dailymail.co.uk arról ír, hogy a felfestések ötlete nem a bevásárlóközponté volt, hanem egy reklámcégé, amely a Volvo V60-assal kapcsolatban szerette volna azt üzenni, hogy az mindenféle családnak ideális választás. Nem teljesen alaptalan a különféle, nem éppen hagyományos családmodelleket bemutató felfestések ötlete, hiszen a statisztikák szerint a briteknél a családok 65 százaléka eltér a megszokott apu, anyu, gyerek(ek) modelltől.

Volt már példa fura parkolók felfestésére, korábban a tisztán jóindulatból készített, szélesebb és a sötét, néha félelmetes parkolóházak kijárataihoz közelebb lévő helyeket festették fel kifejezetten női sofőröknek címezve. A dolog pont fordítva sült el, mint ahogy azt az ötletgazda elképzelte: a hölgyek megsértődtek. Fene sem érti a nőket.