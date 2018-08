A BMW tavaly mutatta be az új generációs Z4 formatanulmányát. A tervek radikálisak voltak, de a jelek szerint az elképzelés is: a most nyilvánosságra került kémfotók tanúsága szerint ugyanis minimális formai változással kerül sorozatgyártásba a modell.

Elöl a széles, szögletes hűtőmaszk és a keskeny, hátrafelé húzódó fényszórók határozzák meg az autó megjelenését, a hátsó lámpák szintén keskenyek – a dizájn nyomokban Z8-ast tartalmaz, de az egykori 507-estől sem áll nagyon távol a formavilág, annál inkább a márka jelenlegi arculatától.

Az oldalnézeti kép legfontosabb információja, hogy a Z4 visszatér a vászontetőhöz.

A képeken látható Z4 M40i a várakozások szerint a márka bevált háromliteres, soros hathengeres motorját kapja, 380 lóerővel.

További, immár hivatalos részletek hamarosan.