Az autógyártók nem ma jöttek rá, hogy egy nagy rekorddal remekül lehet promózni a legfrissebb modelleket, de az internetnek hála már ez is sokkal nagyobb lendülettel terjed. Éppen ezért egyre furcsább területeken próbálkoznak. A BMW már beállította a leghosszabb drift csúcsát, a Lamborghini Aventador SVJ a leggyorsabb autó a Nürburgringen és most itt az M2 Competition, mely úgy lyukaszt lézerrel lufit, mint semmi más.

Szokatlanul hangzik és az is. Korábban 63 légballont lyukasztottak ki lézerrel 60 másodperc alatt, most az M2-es erősebb változata 79-et végzett ki egyetlen perc alatt az orrára szerelt lézerrel. Az M4-es motorjával szerelt 410 lóerős sportkupé 4,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra (dupla kuplungos váltóval) és akár 280 km/órával is téphet a belső sávban.