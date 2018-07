Még be sem mutatták a Lamborghini új csúcsgépét, az Aventador SVJ-t, ezért futotta meg álcafóliába öltözve a Nürburgring legújabb szériaautókra vonatkozó rekordját. Úgy tűnik, hogy egy ideje már a Porsche és Lamborghini között megy a licitálás az első helyért. Korábban a Huracán Performante állt az élre, egészen addig, amíg be nem toppant a pályára a 700 lóerős Porsche 911 GT2 RS, melynek köridejét most dobták a második helyre az Aventador SVJ-vel.

Az új refenrenciaidő tehát 6 perc 44,97 másodperc lett. Az autót nem csak erősebbé, hanem könnyebbé és aerodinamikailag fejlettebbé reszelték, hogy a 30 éves gyári tesztpilóta, Marco Mapelli biztosan megfussa a Zöld Pokol legjobb idejét. Ez azonban a szériaváltozatnál sem lesz másképpen, ellentétben a gumikkal. Utcára Pirelli P Zero Corsákon gördül majd az autó, itt azonban Trofeo R-eket dobtak fel rá.

A hamarosan bemutatkozó Lamborghini Aventador SVJ-ről egyelőre nem árultak el pontosabb technikai részleteket, azokat megtartják a hivatalos premierre, melyet a rekord után nagy valószínűséggel még többen várnak majd. A királynak járó címért küzdő olasz gépet itt nézheted meg: