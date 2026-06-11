Bár még kitartanak a hatósági árak, az üzemanyag, a tankolás költsége mindig érzékeny pont a magyar autósok számára. Ahol tudunk spórolunk, de a csodaszerek, hirtelen nagy javulást ígérő kütyük helyett a megoldás a legtöbb esetben azon múlik mit teszünk a volán mögött.

A vezetési stílus mellett az útvonal megválasztása sem mindegy, a mindennapi forgalomban edződött sofőrként is pontosan tudjuk: egy papíron rövidebb, de városon átvezető, lámpákkal, araszolással és dugókkal teli útvonal drasztikusan megemeli a fogyasztást. Minden egyes elindulásnál egy másfél-két tonnás fémtömeget kell mozgásba hozni, amihez a belső égésű motornak rengeteg energiára – azaz üzemanyagra – van szüksége.

Ezzel szemben egy kilométerben hosszabb, de egyenletes haladást biztosító elkerülő szakaszon a motor optimális fordulatszámon, minimális terheléssel dolgozik. Bár időben talán pár perccel tovább tart az út, a fogyasztásmérő (és a pénztárcánk) hálás lesz a folyamatos tempóért.

A Google Térkép mérnökei pontosan erre a logikára építették be a Környezetbarát útvonaltervezés funkciót. Az alkalmazás a háttérben ma már nemcsak a távolságot és a valós idejű forgalmat számolja. Látja a domborzatot, a sebességkorlátozásokat, a lámpás kereszteződéseket, és kiszámolja, hol kell majd a legtöbbet fékezned és gyorsítanod.

Itt jön a képbe a legprofibb trükk. A Google rendszere ma már elég okos ahhoz, hogy különbséget tegyen a hajtásláncok között, hiszen – ahogy azt a tesztautóknál is nap mint nap tapasztaljuk – ami jó egy dízelnek, az nem biztos, hogy jó egy villanyautónak.

Ha hagyományos turbódízeled van: Az algoritmus tudja, hogy a motorod az egyenletes, autópályás/országúti tempót szereti, így hajlamosabb lesz kivezetni a városi dugóból egy hosszabb, de gyorsabb elkerülőre.

Ha hibridet vagy elektromos autót (EV) hajtasz: A rendszer bátrabban tervez a sűrűbb városi forgalommal, hiszen tisztában van vele, hogy a folyamatos lassításoknál a fékenergia-visszatermelés (rekuperáció) révén energiát nyersz vissza, így a városi araszolás kevésbé fáj a hatótávnak.

Így kapcsold be (fél perc az egész):