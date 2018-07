Olvass tovább

„Új technikák – mint például ez is – felhasználásával szeretnénk élhetőbbé tenni környezetünket” – hangsúlyozta az első sziget megnyitóján Rüdiger Recknagel, az Audi Környezetvédelmi Alapítvány ügyvezető igazgatója. „A műanyaghulladék újrahasznosítása pontosan megfelel alapítványunk célkitűzéseinek. Tevékenységünk célja az élhető jövő, emberek, állatok és növények számára egyaránt.”

A rotterdami műanyagsziget összfelülete 140 négyzetméter, amit öt négyzetméteres műanyagelemekből állítottak össze a projektpartnerek, majd telepítettek be növényekkel. E célra moha éppúgy használható, mint akár többméteres fák. A legtöbb blokk nyitott szerkezetű, amelyen áthatolhatnak a növények gyökerei, a vízfelszín alatt sűrű szövedéket alkotva. Ez algáknak és más vízinövényeknek is ideális élőhely, de élelemforrásként is szolgál a folyó élővilága számára. A szigetek mozgathatók, így különösen sokrétűen használhatók, s ebédszünet alatti kiülőként vagy épp a kikötőbeli szabadtéri koncertek színpadául vagy nézőteréül is szolgálhatnak.

A tervek között máris szerepel a projekt további helyszínekre szánt bővítése, így a hulladékgyűjtő medencék még az idén Brüsszelben, a Charleroi-csatornán, illetve az indonéziai Ambon szigetén is megjelenhetnek.

Forrás: Audi