Beszéd alapú szolgáltatások is helyet kaptak a Corollában: egy részükkel távoli operátortól kérhet segítséget a vezető, míg mások közvetlen hangfelismerésen keresztül, fejlett mesterséges intelligencia felhasználásával hajtják végre a sofőr utasításait, aki mellesleg egy chatprogramban beszélgetőpartnerként regisztrálhatja autóját, lehetővé téve a kétirányú kommunikációt a gép és gazdája között.

Vannak még távlatok a technológiában, amint azt a Corollával egy időben piacra kerülő Crown luxusmodell demonstrálja: ez a limuzin már kínál biztosítási csomagot, amely a vezetési stílus alapján biztosítási díjkedvezményekben részesítheti az autóst; vagy olyan, kombinált navigációs rendszert, amely a fedélzeti térképadatokon kívül a felhőből lehívott közösségi adatokat is felhasználja az útvonaltervezéshez.

A cél egyértelműen a fiatalítás, ahogy az olyan jellemzőivel is új generációs vevőket szólít meg a Corolla, mint a dinamikus belső kialakítás, a részben digitális műszeregységek vagy a látványos sportülések. A TNGA platformra épülő szerkezet igen merev, ami támogatja a dinamikus vezethetőséget, csakúgy, mint a kerekenként külön szabályozott adaptív felfüggesztés – ez utóbbit a Toyota-csoport eddig csak hátsókerék-hajtású prémium termékein használta.

A Corolla kétféle motorral kerül piacra: a Toyota második generációs hibrid hajtásláncával (122 LE), valamint az 1.2 literes turbómotorral (116 LE). Utóbbihoz CVT sebességváltó (sport üzemmódban tíz előre rögzített áttétellel) és akár összkerékhajtás is kérhető. A fejlett kommunikációs megoldások mellett az autonóm közlekedést előkészítő vezetőtámogató rendszerekben is bővelkedik a Corolla.

A Toyota Safety Sense biztonsági csomag második generációja a gyalogosok mellett a kerékpárosokat külön is észleli (előbbieket akár éjjel is); az adaptív tempomat a teljes sebesség-tartományban működőképes, ráadásul kiegészíthető egy olyan rendszerrel, amely minden helyzetben a sáv középvonalában tartja a Corollát. Alapáras az automata távolságifény-vezérlés és a jelzőtábla-felismerés funkció is, valamint a jármű parkolásnál önállóan fékez, hogy elkerülje az akadályokat, bármely irányból észleli is azokat.