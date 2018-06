„Jó eséllyel még 2022 előtt más vezérigazgatója lesz a Renault-nak” – kottyantotta el a Financial Times riporterének Carlos Ghosn, a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség megalkotója és teljhatalmú ura.

A közlésnek alighanem köze lehet ahhoz a péntekre várt szavazáshoz, amikor a Renault főrészvényesének, a francia államnak jóvá kellene hagynia Ghosn 7,4 millió euróra előirányzott igazgatói juttatásait. Tavaly nemmel szavaztak, és vélhetően idén is elutasítják a tervezetet, annak ellenére, hogy Ghosn beleegyezett az állam által (a támogatásáért cserébe) kért 30 százalékos bércsökkentésbe.

A szavazás ugyanakkor szorosnak ígérkezik, mivel sokan támogatják Ghosnt. Ők azzal érvelnek, hogy vezetése alatt a Renault hatalmas megtakarításokat ért el – a vitatott 2017-es tárgyévben például 5,7 milliárd eurót.

Ghosn tavaly áprilisban lemondott a Nissannál betöltött vezérigazgatói pozíciójáról, ugyanakkor továbbra is vezérigazgató a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetségnél. Elnöki pozícióját a Nissannál, a Mitsubishinél és – ha lesz is változás – a Renault-nál is megőrzi.