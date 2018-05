Hamarosan új fogyasztási ciklus jelenik meg az autóiparban, a sokat vitatott és a realitásoktól igazán távol álló NEDC-t felváltja a WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), amely miatt már több autógyártó is bejelentette, hogy egyes modellek értékesítését idő előtt beszünteti vagy épp szünetelteti. A BMW például elkaszálta az M3-ast, mert az M4-essel ellentétben a négyajtós sportmodell már egyébként is modellciklusa végéhez közeledett, de a 7-esnek egyes motorváltozatai is kiestek a kínálatból egy időre. A Peugeot pedig a nálunk nem forgalmazott 308 GTi gyártásában hagy egy nagyobb hézagot. Most a Porsche jelentette be, hogy a WLTP miatt nem vesznek fel új megrendeléseket.

Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberig nem lehet majd Porschét kapni, mert a termelést ehhez igazították és így aztán szép raktárkészletet halmoztak fel a 718-tól egészen a Panameráig, de csupán készleten lévő modellekből lehet majd válogatni az elkövetkezendő időszakban. Aki igazán egyedi Porschéra vágyik, annak meg kell várnia, amíg beköszönt a WLTP ciklusnak megfelelő kínálat.