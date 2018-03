A Pappas Auto Magyaroszág Kft. tavalyi bevétele elérte a 99,5 milliárd forintot, ami 38,55 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest. A cégcsoport idehaza 4815 darab személyautót és 2932 haszonjárművet értékesített. A Pappas mindkét szegmensben növekedni tudott, de a legmarkánsabb, közel 48 százalékos bővülést a haszonjárművek terén tudta felmutatni. Ennek azért is van jelentősége, mert a kis-haszonjárművek piaca csökkent, míg a nagy-haszonjárműveké nőtt Magyarországon a tavalyi évben. A szervizelt gépkocsik száma 9,9 százalékkal emelkedett 2017-ben: összesen 67 350 jármű kereste fel a vállalat márkaszervizeit.

Nem ez az egyetlen fontos változás a cég háza táján. A Pappas tavaly összeolvadt a többek között a BMW és a MINI márkákkal is foglalkozó CP Auto Gmbh-val és megalakult a Pappas Holding. Az anyavállalatnál kineveztek öt márkaigazgatót, aki a határokon átnyúlóan felel az értékesítésekért, emellett idehaza megjelent a kínálatban az Alfa Romeo is. Az átszervezés eredménye hamar megmutatkozott az értékesítési adatokban.

Ettől az évtől kezdve az érdeklődők akár az interneten keresztül is tudnak személyautókat, illetve kis-haszonjárműveket foglalni a Pappasnál – hangzott ma el a cég sajtótájékoztatóján. A jövendőbeli ügyfelek néhány kattintással lefoglalhatják az előre kiszemelt járműveket, majd személyesen elintézhetik azok megvásárlását. A megoldás hazánkban egyedülállónak számít, de a Pappas szerint egyértelműen ez jelenti a jövőt.

“Rendkívül elégedettek vagyunk a Pappas Auto eredményeivel, melyek azt mutatják, hogy az ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében végrehajtott beruházásaink, valamint infrastruktúránk korszerűsítését célzó törekvéseink eredményesek és jövőbe mutatóak.” – összegezte Pais József ügyvezető igazgató az eredményeket.

Hozzátette: a személyautók terén 2013 óta gyakorlatilag folyamatos a növekedés. 2015-ben például 3579 autót adtak el, ami 23,3 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az értékesített járművek között tavaly egyértelműen a Mercedes-Benz volt a húzómárka (52,50%), őt követte a Kia (15,60%), majd a Fiat (10,80%). Szintén jelentős volt még a használt személyautók értékesítése (8,8%), melyben oroszlánrész hárult a Budaörsi úton megnyitott prémium Pappas használtautó-kereskedésre.

A haszonjárművek terén már nem beszélhetünk egyenletes növekedésről az elmúlt éveket figyelembe véve. Míg 2014-ben 8 százalékkal kevesebb, összesen 1693 jármű kulcsát adták át a Pappasnál, addig 2015-ben már 2010 darabot tudtak eladni, ami +18,7 százalékos növekedésnek felel meg. Ennek ellenére 2016-ban kevesebb, 1985 haszonjárművet értékesítettek, aztán jött az átszervezés. Fontos megjegyezni, hogy a Magyarországon forgalomba helyezett Mercedes-Benz nagy-haszonjárművek 100 százalékát a Pappas értékesítette tavaly, de a háromágú csillaggal díszített kis-haszonjárművek 78 százalékát is ez a cégcsoport adta el.

A piacra lépése óta eltelt 28 év alatt a társaság jelentős beruházásokat hajtott végre Magyarországon. Hálózata jelenleg nyolc telephelyből áll, melyből Budapesten három, 1-1 pedig Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, Debrecenben és Szigetszentmiklóson működik. Zalaegerszegen pedig egy értékesítési partnerrel van jelen. 2017-ben a fő irányvonalat a meglévő telephelyek modernizálása és kibővítése, márkaarculati frissítése jelentette.

“Az idei évre 10 százalékos növekedést várok el a személyautók piacán, de bízom benne, hogy a haszonjárművek értékesítése terén is legalább 0-5 százalék közötti bővülés lesz tapasztalható idehaza” – jegyezte meg Pais József. Hozzátette: idén nem kevés újdonság érkezik, hiszen jön az új dizájnvonalat képviselő Mercedes-Benz CLS, valamint több új AMG modell is elérhetővé válik, nem beszélve a 707 lóerős Jeep Grand Cherokee Trackhawkról. Haszonjárművek terén pedig az új Sprinter, illetve az X-osztály húzhatja az eladásokat. Emellett érkezik a Fiat Fullback faceliftes változata is.

Az idei várható fejlesztések között van egy VIP-Lounge kialakítása az albertfalvai szalonban, valamint egy Mercedes-Benz és Iveco haszonjárműszerviz átadása Székesfehérváron. A társaság továbbá a dolgozói létszámot is bővíteni kívánja a jelenlegi 540-ről.