Pályája végén végleg búcsút int az R8 szupersportkocsinak az Audi – ezt állítja írásában az Automobile nevű amerikai szakfolyóirat. A hírt forrás megnevezése nélkül közölték, ezért nem tekinthető szentírásnak, másfelől viszont hiteles kiadványról van szó, amely aligha blamálná magát kattintásvadász hazugságokkal.

A lap szerkesztői szerint az Audi R8 2020-ban utód nélkül távozik a kínálatból, és viszi magával elektromos verzióját is. Ennél is fájdalmasabb, hogy a motorsport-tevékenységeit átrendező Audi állítólag a soha meg nem mutatott, csak hallomás szintjén Scorpion projektet is sutba dobja. Ezt az álomautót elvben minden hajtotta már, a Le Mans-szökevény dízel-elektromos hibridtől kezdve a kényszervezérléses Ducati V2-esekből összevarrt ezer lóerős V8-asig.

Míg az alap R8 hívei némi extra fejében vigasztalódhatnak a Lamborghini Huracánnal, a megálmodott hipersportautó helyett pedig rengeteg egyéb opció áll rendelkezésre a piacon, az elektromos sport-Audi megszűnése valóban veszteség lesz – ironikus belegondolni, hogy 2014-ben pont azért rúgták ki a quattro részleg vezetőjét, Franciscus van Meelt, mert nem hitt eléggé az elektromos szupersportautóban.