Az immáron négy évtizede készülő Volkswagen Multivan faceliften esett át. A német gyártó saját, MQB platformjára készülő modellje ennek köszönhetően nagyobb hasonlóságot mutat a hetedik generációs Transporterrel.

Hogyan érte el mindezt a VW? Elsősorban úgy, hogy megkapta az említett modell LED-technológiás fényszóróit. Eközben viszont meghagyták a 2021-ben bemutatott Multivan egyedi dizájn jellemzőit is, vagyis a két elülső lámpa közötti betétet, amely optikailag összeköti a fényforrásokat. Ez azonban még nem minden. Nem hagyták érintetlenül a lökhárítót sem, mivel hangsúlyosabb és karakteresebb függőleges légbeömlőket alkalmaztak. A lökhárító alsó sávja pedig egy szélesebb, színezetlen sávot kapott, amely optikailag szélesebbé teszi a Multivan karosszériáját.

A Volkswagen a karosszéria színválasztékát is újra gondolta a Multivan esetében. Az elegáns megjelenést keresők számára a “Candy fehér uni”, vagy a “Szürkésbarna metál” fantázia nevet viselő, kéttónusú fényezés lehet vonzó. A modell ugyanakkor most először matt fényezéssel is elérhető lesz. “Emellett a Volkswagen Haszonjárművek újratervezte a 17 és 18 colos könnyűfém kerekeket is. A Bulli-rajongók körében különösen népszerű, 19 colos „Halmstad” könnyűfém kerék is átesett némi módosításon” – tájékoztatta a márka hazai képviselete a Vezesst.

A faceliftig a Multivan dizájn szempontból kissé kilógott a sorból, ami érthető, hiszen időben megelőzte a Forddal közösen fejlesztett, hetedik generációs Transportert. Ennek ellenére, a dizájn frissítésnek köszönhetően úgy tűnik, hogy kiváló egyensúlyt teremhet a VW ID.Buzz és a Volkswagen Transporter között, a megjelenés szempontjából.

A Volkswagen ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nyár végéig várhatóan még további frissítéseket kaphat a Multivan. Nem véletlenül nagy az igyekezet, hiszen a jelenlegi generáció minden idők legnépszerűbb Multivanje. 2025-ben 31 százalékos növekedéssel, 38 700 darabos értékesítéssel felülmúlta az összes korábbi évet.