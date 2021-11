Röviden – VW Multivan 2022 Mi ez? A Volkswagen kisbuszának hetedik generációs, immáron MQB-technikára épülő kiadása. Mit tud? Nemcsak az üzleti szegmens igényeit képes kielégíteni, hanem családi autóként is megállja a helyét a 218 lóerős hibridhajtással is választható modell. Mibe kerül? 13 millió forintba fog kerülni a belépőmodell. Kinek jó? Leginkább azoknak, akik egy sokoldalúan használható kisbuszt keresnek. A sík padlóval akár árut is lehet vele szállítani, de nagyobb utazásokra is ideális.

Az első Volkswagen Multivant több mint 35 évvel ezelőtt leplezték le a T3-as Transporter áruszállító egyik modellváltozataként. A legutolsó Multivanek főként vállalati kisbuszként volt ismertek idehaza, de továbbra is a Transporterre épültek. A Volkswagen szakít ezzel a gyakorlattal és egy önálló modellt hozott létre, amely már nem a Transporter főegységeiből építkezik.

A legújabb Multivaneket Frankfurt közelében, Wörth am Main-ban néztük meg közelebbről. Az első találkozásig végig azon járt az agyam, hogy vajon néhány évtized múltán ebből az autóból is kultautó lesz-e, mint a T1-esből? A választ most még senki sem tudja.

Külső

A Bulli szó hallatán itthon minden bizonnyal az ágyneműkön, termoszokon, bögréken, pólókon díszelgő első generációs VW Transporter ugrik be. Nem véletlenül, hiszen legalább olyan kultikus jármű lett belőle, mint a londoni emeletes buszból vagy a Volkswagen Bogárból. A németek viszont a T1-es bemutatása óta ezt a kifejezést lényegében az összes kisbuszos kialakítású Transporterre használták. Mint a kisgyerekek, amikor tetszik nekik egy szó és mindenre rámondják. Na jó, a VW a hatodik generációs Transporternél már tényleg megkísérelte visszahozni a kéttónusú fényezéssel az első generációs Bullik hangulatát. Ennél az új Multivan lényegesen messzebb ment: már a karosszéria formáját és a dizájnt illetően is a Bullira hajaz. A T1-eshez hasonlóan ívelt a frontrésze illetve kupolaszerű a szélvédője.

A legendás Bulli előtt tisztelegve az új Multivan is elérhető lesz kéttónusú fényezéssel.

Persze nem csupán a legendás előd megidézéséről van szó. A dizájnja összhangban van a VW elektromos hajtású modelljeivel, másfelől barátságos, vidám egyéniséget kölcsönöz neki. Összesen 14 féle színárnyalat választható, köztük az itt is látható Cooper Bronze és Energetic Orange metálfényezés. A kéttónusú fényezés ugyancsak opcionális, ilyenkor a jármű oldalán jellegzetes krómcsík választja el egymástól a két árnyalatot. Egyes bemutatójárművek a kissé extravagáns narancs-szürke, valamint bordó-fekete színkombinációkkal készültek.

A “Bullis-forma” és a kéttónusú fényezés mellett a kerek lámpákat már nem hozta vissza a VW, helyettük az előző Multivan vízszintes kialakítását viszik tovább. Ezek akár LED-Mátrix fényszórók is lehetnek. Nem vakítják el a reflektorfénnyel a szembejövőket, emellett plusz fényt biztosítanak kanyarokban, nedves úton és esőben pedig ugyancsak csökkentik a fényszórók vakító hatását. Bizonyos felszereltségi szinteknél a hűtőrács is LED-csíkkal van megvilágítva, ami manapság bármit fel tud dobni, csak jó helyre kell tenni. A kisbusz hátulja sem unalmas, hiszen kapott egy integrált tetőlégterelőt.

Az új modell immáron a VW-konszernen belül széles körben használt MQB-padlólemezre épül, akár a Škoda Octavia vagy a VW Golf. Ez tehát szakítást jelent a korábbi iránnyal és teljesen új karosszéria kialakítását igényelt. A Multivan tükrök nélkül 37 mm-rel szélesebb (1941 mm), 69 mm-rel hosszabb (4973 mm) az elődjénél. Tengelytávja pedig 124 mm-rel nagyobb (3124 mm), de ez a szemnek kevésbé látható különbség. Nem úgy a karosszéria magassága, amely 43 mm-rel csökkent a 6.1-es Multivanhoz képest (1907 mm).

Az alacsonyabb kocsitestnek köszönhetően sokat javult a modell légellenállása, hiszen nemcsak a homlokfelülete kisebb, de a korábbi 0,35-ös alaktényezővel szemben az új Multivan C w -értéke csak 0,3. Ez mérsékli az üzemanyagszámlát és a szén-dioxid-kibocsátása is 7,8 grammal csökkent kilométerenként. Ha valaki szeretné, akkor az új Multivant nagyobb változatban is megrendelheti. A 200 mm-es plusz kevésbé látványos, de az L2-es verzió hossza már 5 méter felett van (5173 mm).

Nem látható változás, de a modell könnyebb lett elődjénél. Mindezt több alumínium részegység, illetve könnyebb hajtáslánckomponensek alkalmazásával érték el. A 17,18 és 19 colos alufelniken guruló Multivan-univerzumban így a legkönnyebb változat súlya 1941 kg. Ha hozzávesszük, hogy a jelenleg még gyártásban lévő legkönnyebb 6.1-es verzió 2145 kilogrammot nyom, akkor ez azt jelenti, hogy 204 kilogrammos különbség van a hetedik generációs Multivan javára.

Belső

A Multivan eddig a business szegmens népszerű modellje volt, előszeretettel használták politikusok, üzletemberek. Kicsit hozzátapadt a nyakkendők, a vasalt ingek és a fekete cipők látványa. De az olló kinyílt és most már a multifunkciós járművek (MUV) között emlegeti a VW. És valóban, az utastér láttán kétség nem fér hozzá, hogy legyen szó baráti, üzleti, vagy családi utazásról, a Multivan mindegyik célnak megfelel. A járműbe kényelmesen lehet be-, illetve kiszállni, az oldalajtók ugyanis elektromos működtetésűek. Nyitásuk történhet a slusszkulcson, a műszerfalon, vagy a B-oszlopon lévő gombok segítségével. A hátsó ajtót pedig egy lábmozdulattal is kinyithatjuk a gesztusvezérlésnek köszönhetően, így elég csak elhúzni a hátsó lábunkat a lökhárító alatt.

Fontos változás, hogy az autó csak különálló ülésekkel rendelhető, a harmadik üléssor háromszemélyes üléspadja megszűnt. Továbbra is lehet 5-6-7 üléses kivitel, de különálló ülésekkel. Ha minden sorba két ülés kerül, akkor a Multivan fedélzetén utazók kényelmes, akár két karfával is rendelhető üléseken is helyet foglalhatnak, az első üléssorban pedig masszázsfunkcióval, illetve elektromos ülésállítással rendelkező „fotelek” is kérhetők. Egy ülésfűtéssel és kormányfűtéssel kombinált Multivanban még a zord reggelek is kellemesebben indulhatnak.

Örvendetes, hogy az elülső üléssorból továbbra is könnyen hátra lehet sétálni, ha a szükség úgy hozza. A hátsó traktusban lévő ötüléses teret úgy variálja a tulajdonos, ahogyan szeretné. A 23-29 kilogrammos ülőalkalmatosságok könnyen csúsztathatók előre vagy hátra, de szükség szerint akár ki is szerelhetjük őket, így az ablakok alsó széléig csomagokat is szállíthatunk. Ha benn hagyjuk a harmadik üléssort, akkor a padlótól a plafonig mérve 469 literes csomagér áll rendelkezésre. Kiszedésével 1844 literesre növelhető a raktér, míg a második üléssor eltávolításával már 3672 literes csomagtér jöhet létre. Az L2-es verzió esetén pedig 763, 2171, illetve 4005 literes raktérre tehetünk szert. Pakoláskor nem kell magasra emelni bőröndöket, ugyanis a csomagtér padlója mindössze 580 mm-re van a talajtól. És az is jó, hogy a hátsó ajtó is elektronikusan nyitható.

A Multivanhez az utóbbi időben hozzánőtt a kihajtható asztalka is. Ez a pohártartóval és tárolórekesszel ellátott elem most is megvan benne, viszont lényegében mindhárom üléssor között ide-oda tologatható. Így elöl akár középkonzolként is működhet. Ha azonban mégis inkább a második és a harmadik üléssor között lenne rá szükség, akkor sem marad pohártartó nélkül a két elöl ülő, mert az ülések között, a pedálok magasságában két pohártartóval rendelkező elem hajtható ki. A Multivan opcionálisan immáron kétrészes panoráma üveggel is rendelhető, de a gyártó szerint emiatt nem lesz túlságosan meleg az utastér, mivel olyan laminált üvegeket használnak, amely 78 százalékkal csökkenti az utasteret érő hőhatást.

Azzal, hogy már nem a Transporterből építkezik a Multivan, sokat javult a belső tér megjelenése. Először is a műszerfal már nem “furgonos”, sokkal inkább személyautós. Éppen megfelel az új Multivan karakterének.

A műszeregység digitális, 10,25 colos kijelzőjén alapvetően klasszikus elrendezésben szerepelnek a lényegesebb információk. Jobb oldalon a sebességmérő, bal oldalon a fordulatszámmérő látható, amely megjeleníti az akkumulátor töltöttségét is, valamint a menet közbeni energia-visszatáplálást. A műszerfal középső konzoljában 10 colos érintőképernyő kapott helyet, amely lehetőséget biztosít a multimédiarendszer kezelésére, de a külső kamera képei is megjeleníthetők rajta. Felszereltségtől függően 360 fokos nézet, tolatókamera, illetve az elülső kamera képét is láthatja a sofőr a színes, nagy felbontású kijelzőn.

Egészen elegáns az automatikus váltó kialakítása, amely lényegében egy billenőkapcsoló. Az egység a műszerfalon, a kormánykeréktől jobbra kapott helyet. Oda sem kell nézni ahhoz, hogy tudjuk, éppen melyik fokozatba tettük, de ha hozzányúlunk, akkor a digitális műszeregységen megjelenik a kiválasztott fokozat, tehát a sofőr számára visszajelzést nyújt az autó az aktuális sebességfokozatról.

Jó hír a magamfajta minimalista embereknek, hogy az infotainment rendszer utólag is személyre szabható, mivel a beépített eSIM-nek köszönhetően olyan szolgáltatásokat aktiválhatnak a tulajdonosok, mint a navigáció az eCall, vagy WeConnect szolgáltatás keretében elérhető járműstátusz lekérdezés, illetve a műszaki segélyhívás. Mivel a rendszer az IoS és az Android operációs rendszereket is képez kezelni, így a digitális kijelzőn az okostelefon képe is kivetíthető.

A Style, valamint az Energetic változatoknál az Amazon által fejlesztett és az Iveco-ban, valamint a Volvo nyergesekben is használt Alexa virtuális asszisztens is rendelkezésre áll. Vele egyelőre angol nyelven kommunikálhatunk, ha például szeretnénk valamilyen zenét, vagy hangfájlt lejátszani, de akár a légkondicionálót és a navigációt is kezelhetjük a hangasszisztenssel. A 840 wattos Harman Kardon-hangrendszernek köszönhetően a Multivanban tisztán és zörejmentesen szólalnak meg minden idők legnagyobb slágerei. A multimédia rendszerben pedig azt is beállíthajtuk, hogy a jármű utasterében milyen hangzásban legyen része az utasoknak. A második üléssorban például intenzívebb hanghatást lehet megvalósítani, ha elszabadul a Bulli.

A kiváló hangzásvilág egyedi látvánnyal is párosulhat, ugyanis a Style és az Energetic felszereltségi szinteken 30 szín közül választhat a sofőr a belső hangulatvilágításhoz. Az utastérben a LED-csíkokat úgy helyezték el, hogy a műszerfalon, az első utasülés előtt, illetve a tolóajtókon is feltűnik a sofőr által beállított szín. A hangulatvilágítás plusz kommunikációs eszköznek is tekinthető, a jármű zárásakor az eredetileg beállított fénycsík pirosra vált, de akkor is ez a szín gyullad ki, ha például véletlenül nyitott ajtóval indulunk el-

Technika

Az új Multivan elsőkerék-hajtást használ, mozgatásáról kétféle – 136 lóerős (100 kW) és 204 lóerős (150 kW) – négyhengeres, turbófeltöltéses, TSI benzinmotor gondoskodik. A legújabb generációt eHybrid rendszerrel is piacra dobja a Volkswagen, amelyben a 116 lóerős (85 kW) HEM80 típusú elektromos villanymotor, illetve egy 150 lóerős turbófeltöltős TSI-benzinmotor együttesen gondoskodik a jármű hajtásáról. A hibrid rendszer összteljesítménye így eléri a 218 lóerőt (150 kW). A padlólemez alá épített 10,4 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorral a jármű akár 40-50 kilométert tisztán elektromos üzemmódban is képes megtenni. A belső égésű motorral kombinálva a modell hatótávolsága eléri a 700 kilométert.

Az eHybrid rendszer úgy működik, hogy minden elindulásnál a villanymotor hozza mozgásba az autót és a motor csak később, akár 140 km/óra fölött kapcsol be. (Kivéve, ha kritikus szint alá esik az akksi töltöttsége). A benzinesekben hétfokozatú, a hibridben hatfokozatú a sebességváltó, a sofőrülésben szinte meg sem lehet érezni a különbséget. A DQ400E típusú váltót kifejezetten a hálózatról tölthető hibridekhez fejlesztették ki és az elektromos motorral alkot egy rendszeregységet. Az eHybrid változatnál az akkumulátor külső töltése az utasoldali első sárvédőnél kialakított csatlakozóaljzaton keresztül lehetséges. A lemerült akkumulátor öt óra alatt tölthető fel teljesen normál otthoni hálózatról. 3,6 kW-os töltővel ugyanakkor ez a művelet 3 óra 40 percre csökkenthető.

Az új Multivan négyféle – Multivan, Life, Style és Energetic – felszereltségben lesz elérhető. Az alapváltozathoz és a Life-hoz a 136 lóerős motor az alapverzió, a legerősebb TSI a Style-csomaggal jár. Nevéből adódóan az Energetic az eHybrid-hajtásláncot jelöli. A 204 lóerős benzinmotor felárért az alapváltozathoz vagy a Life-felszereltséghez is megrendelhető.

Az elérhető vezetéstámogató asszisztensrendszerek terén már az alapváltozat is meglehetősen gazdagnak tekinthető, hiszen rendelkezik kanyarodási asszisztenssel, kerékpáros- és gyalogosfelismeréssel kombinált ütközésvédelmi rendszerrel, elalvásra figyelmeztető asszisztenssel, táblafelismerővel, valamint sávtartó rendszerrel. A felszereltségi szintek arany középútját jelképező „Life-csomag” ugyancsak tartalmazza mindezeket, ám olyan extrákkal egészül ki az autó, mint az elektromosan záródó hátsó csomagtér-, illetve oldalajtó, az első- és hátsó érzékelőkkel rendelkező parkolóradar, továbbá az esőérzékelős ablaktörlők, valamint a háromzónás klímaberendezés. A Style-nál a dinamikus fényszóró-szabályozást (IQ.Light – LED-Mátrix), a 360 fokos parkoló-kamerarendszert, a kulcs nélküli indítást, valamint az autó sziluettjét a földre vetítő LED-lámpát kínálja pluszban a Multivan. A kissé különcnek számító Energeticnél pedig a kétrészes panoráma tető, a sötétített hátsó ablak, valamint a gesztusvezérléssel nyitható hátsó ajtó az alapfelszereltség része.

A Multivan hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszerrel, valamint 2000 kilogrammos vontatmánysúlyig akár pótkocsi asszisztenssel (Trailer Assist) is rendelhető, nem beszélve a félautomata vezetést támogató Travel Assistról, amely lényegében egy intelligens tempomat. Ezzel 0 és 210 km/óra között tetszőlegesen beállítható egy kívánt sebesség, amit az autó automatikusan tart. Ez a fejlesztés több funkciót, így például a prediktív sebességszabályozást, a sávtartót, a sávváltást segítő rendszert egyesíti magában.

Vezetés

A németországi tesztvezetés során egy rövid és egy hosszú, 218 lóerős összteljesítményű hibrid, valamint egy hosszú 204 lóerős benzinmotorral szerelt Multivan kipróbálására nyílt lehetőségem hosszabb-rövidebb utazásokra. A 20 centiméteres méretbeli különbség szinte fel sem tűnt a vezetések során, mivel mind az L1-es, mind pedig az L2-es változat azonos tengelytávolsággal (3,12 m) készül. Bár a tesztautók eltérő (Energetic, Style) felszereltséggel rendelkeztek, ettől függetlenül az új Multivan mindegyik esetében kényelmesen és komfortosan volt vezethető. Drasztikus különbséget egyik-másik rovására egyáltalán nem éreztem.

Vezetés előtt kételyeim voltak az A-oszlopba integrált oldalüvegekkel szemben. Attól tartottam, hogy növelik a holttereket, de már az első kilométereken meg tudtam szokni a létezésüket. A műszerfal teteje a jármű orra felé lejt és a nagy szélvédőnek köszönhetően a sofőrnek kiváló rálátása nyílik az útra. A vezetőülésben ülve az embernek olyan érzése van, mintha egy kis domb tetejéről nézne le az útra. Az automatikus váltó billenőkapcsolója egyszerűen és praktikusan kezelhető, mivel minden fokozatnak külön állása van, ezért oda sem kell nézni ahhoz, hogy az ember a megfelelő állásba tegye. Az automatikusan kioldódó rögzítőféknek köszönhetően az elindulás gyorsan és egyszerűen abszolválható.

Ha röviden kellene jellemezni az új Multivan vezetési élményét, akkor azt mondanám, hogy inkább családi autós, mintsem furgonos. Menet közben csendesen siklik az úton, karosszériája pedig kellemesen ring az úttesten. Bárhová elmennék vele. Igazából egyik erőforrásnál sem volt tapasztalható kellemetlen menetzaj, bár kétség nem fér hozzá, hogy a palettából a 204 lóerős erőforrásnak van igazán hallgató hangja.

Bár a hibrid hajtáslánc is dinamikusan mozgatja a Multivant, hegymenetben mégis inkább a 204 lóerős TSI benzinmotorral lehet a leglendületesebben felkapaszkodni. Az új Multivan kormányzása rendkívül precíz és pontos, a kocsi mozgása gyorsan reagálja le a kisebb kormánymozdulatokat is. Parkolni nagyon könnyű vele a 360 fokos nézettel és a tolatókamerával, de előrefele történő beállásnál kiemelt figyelmet kell fordítani az elejére. Ez abból fakad, hogy nyújtott és lekerekített orr résszel rendelkezik, ezért nehezen lehet érezni az elejét. Elől éppen ezért nem árt, ha van legalább egy parkolóradar, vagy esetleg kamera, ami megmutatja a jármű környezetében lévő lehetséges akadályokat.

Bár Wörth am Main közelében nem nagyon találkoztam rossz minőségű úttal, ettől függetlenül elmondható, hogy a McPherson első tengely és a hátsó lengőkaros felfüggesztés kiváló lengéscsillapítást biztosít. Emellett a kanyarokban is megőrzi stabilitását, még a legerősebb dízelmotornál sem éreztem azt, hogy nagy gázfröccsel lendületesen ki akart volna törni az eleje valamelyik irányban. A Multivan opcionálisan DCC adaptív futóművekkel is elérhető. A kínálatban szereplő hajtásláncok közül értelemszerűen a hibrid biztosítja a legtakarékosabb működést: 58 kilométeres út után 4,8 l/100 km fogyasztási értéket produkált, míg a 204 lóerős motorral 6,3 liter körül alakult az üzemanyag-felhasználás 100 kilométerre vetítve.

Értékelés

A Multivan árlistája cikkünk megjelenésével egy időben válik ismertté. Előzetesen annyit sikerült megtudni, hogy a belépőmodell 13 millió forintba fog kerülni, de a hibridért, a kéttónusú fényezésért és a full extrás változatért ennél jóval többet is elkérhetnek. Mindent összevetve jól sikerült a VW-nek az új platformra való áttérés a Multivannál, mert a modellen immáron minden ízében látszik, hogy utasszállításra szánták.

A Multivan a legújabb fejlesztéseket hordozza magában, így a jövendőbeli tulajdonosok egy modern és korszerű járművet tudhatnak magukénak. A modell családi, vagy szabadidő-autóvá történő transzformálásával vélhetően több vásárlót érnek majd el úgy, hogy közben az üzleti szegmensről sem kell lemondaniuk.

A Multivan hetedik generációjával a 6.1-es sorsa nem pecsételődik meg, mivel azok a Transporter és Caravelle, illetve a California változatban továbbra is gyártásban maradnak. Jövőre pedig várhatóan megérkezik a teljesen elektromos hajtású ID.Buzz.

Mellette – Ellene 40-50 kilométeres tisztán elektromos hatótáv

Erős és nyomatékos benzinmotorok

Variálható belső

Tetszetős karosszéria színek

Kényelmes és komfortos ülések

Nincs hozzá dízelmotor Egyelőre nincs elektromos változat belőle

Néhány színkombináció túlságosan extravagáns

Szavazás