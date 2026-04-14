Európában, egy kifejezetten távolsági áruszállításban dolgozó kamion átlagosan 600-900 kilométert tesz meg egy nap alatt. Ehhez eddig egyértelműen a dízel jelentette az egyetlen reális alternatívát, de a cseppfolyósított földgáz is ideálisnak bizonyult, utóbbi viszont jóval korlátozottabban áll rendelkezésre a fontosabb szállítási útvonalak mentén.

A göteborgi gyártó kedden bejelentette, hogy nagyobb akkumulátor-csomagot tesz elérhetővé távolsági nyerges vontatójához, az FH Aero modellhez. Bár a pontos nettó kapacitás értéket nem tették még közzé, annyi bizonyos, hogy egy feltöltéssel akár 700 kilométert is megtehet.

A nagyobb hatótávot az új, kompakt, 623 lóerős teljesítményű e-tengely alkalmazásával érték el, amely két elektromotornak és egy hatfokozatú sebességváltónak ad helyet. Ennek köszönhetően ugyanis több hely szabadul fel az alvázon és a korábbi 6 helyett akár 8 akkumulátor beépítése is lehetséges. A jelenleg futó elektromos FH generáció 470 km-t tud megtenni egy feltöltéssel, vagyis az idei frissítés komoly előrelépés lehet.

Nemcsak a hatótáv, hanem a töltés terén is fontos technikai frissítést kap a modell. Az újdonság energiatároló egységei ugyanis akár 700 kW-os töltési teljesítménnyel is tölthetők, ami azt jelenti, hogy akár 50 perc alatt 80%-osra tölthető az akkumulátor-csomagja. 350 kW teljesítményű kombinált töltőrendszer (CCS) esetén pedig hozzávetőlegesen 85 percet vesz igénybe ez a művelet.

A megnövelt hatótávval rendelkező Volvo FH Aero 48 tonnás maximális szerelvény össztömegre van hitelesítve. Emellett maximum 28 tonnányi áru szállítható vele. Az újdonság elektromos mellékhajtással (PTO) is rendelhető., ami feleslegessé teszi a hűtős félpótkocsiknál a dízelgenerátorok alkalmazását.

A piacon jelenleg kapható e-vontatók többsége 300-500 km-t tud megtenni egy feltöltéssel, de tavaly már a Renault Trucks is bejelentette, hogy a T-modell E-Tech következő generációs változata akár már 600 kilométerre elegendő energiát tud magával cipelni.