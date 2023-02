Ez tényleg az elektromos vontatók King of the Roadja

Villanyautóból már sok szaladgál a hazai utakon, de elektromos hajtású kamionoknál egészen más a helyzet. Ezért aztán nagy szó, hogy múlt hét csütörtökön átadták hazánk első zöld rendszámos Volvo FH elektromos nyerges vontatóját. A 4×2-es hajásképletű újdonságot a Waberer’s zöld üzletága, a Green Division vásárolta meg.

Ha azt vesszük, hogy a modellváltozat sorozatgyártása 2022 őszén indult, akkor nem is kellett olyan sokat várni az első svéd “fecskére”. Most már csak az a kérdés, hogy a mondás miszerint “egy fecske nem csinál nyarat” igaznak mondható-e ennél a vontatónál, vagy rácáfol a népi bölcsességre és a közeljövőben még több ilyen jelenik meg a hazai utakon. Az elektromos Volvo FH-t a logisztikai csomópontok és a nagyvárosok között történő áruszállításra tervezték – és ebből a célból használják majd a Waberer’s szolgálatában is.

“Amikor másfél éve átvettük a régióban elsőként, az első szériában gyártott elektromos Volvo tehergépjárművet, akkor vált igazán nyilvánvalóvá, hogy az elektromobilizáció a közúti fuvarozás része lett. Büszkék vagyunk rá, hogy élen járunk nemcsak az új technológiák kipróbálásában, hanem ezeknek az alternatív járműveknek a napi operációba történő implementálásában is” – jegyezte meg Erdélyi Barna, a Waberer’s International igazgatósági tagja a sajtótájékoztatón.



Külső

Első pillanatra legfeljebb a zöld rendszám tűnik fel a türkiz gépen, ami nem meglepő: a Volvo FH Electric a dízel variáns elemeiből építkezik, külsőleg lényegében megegyezik vele. Vannak természetesen apró utalások arra vonatkozóan, hogy ez a vontató már akkumulátor-technológiás. Ezek közé tartozik a napellenző felett, valamint a hűtőrács felső részén megjelenő “Electric” felirat. Illetve az oldalszoknyák mögött nem a gázolajtartályok, hanem akkumulátorok vannak. A jobb oldali kerékjáratív ív mellett találjuk a töltőcsatlakozót, amelyet egy kis fedél véd az időjárás viszontagságaitól.

Az FH Electric megjelenése a dízelek között is kimagasló. Megkapott minden olyan extrát, ami kiemeli a szürke hétköznapi vontatók világából. Ezek közé tartoznak a színre fújt kilincsek, a fényezett hűtőrács, a LED-technológiás elülső fényszórók, a fényezett oldalszoknyák, a tetőablak, a napellenző, valamint a légkürtök. Hogy miért nem Waberer’s sárgában érkezett az FH Electric annak egész egyszerűen az volt az oka, hogy a Volvo azt szerette volna, hogy az első példány még a demó fényezést viselje magán.

Ízlés dolga, hogy melyik vontatónak milyen színárnyalat áll jól, de azt hiszem a legtöbb gyártó mindig megpróbál valamilyen pasztell színnel előállni, ha az elektromos teherautókról van szó, szerintem ez a türkizkék színben legalább annyira jól mutat, mint a wabis sárgában.

Belső

Egy elektromos nyergesnél a rendelkezésre álló hatótáv miatt még túlzásnak tűnhet az extramagas Globetrotter XL hálófülke, de kétség nem fér hozzá, hogy ebben aztán tényleg kényelmesen elvan az ember. A kabin olyan nagy, hogy állni lehet benne és a sofőrágy mellett akár még egy kiegészítő ágy is beférne. Ennek helyén jelenleg egy szekrény van, amibe könnyedén el tudja rejteni a sofőr a fontosabb holmijait. Mivel ezt a fülkét alapvetően a távolsági árufuvarozásra fejlesztették, így az elektromos változat is megőrizte az ebből fakadó előnyeit.

A sofőrágy alól például egy hűtő húzható ki, mellette pedig egy fiók áll rendelkezésre. Ha mindez nem lenne elég, akkor az ágy környékén található tárolókat is igénybe lehet venni. Ezeket nemcsak belülről, az ágy felhajtásával érhetjük el, hanem akár kívülről is.

A tárólókapacitás ezzel közel sem érte el a határait, ugyanis a szélvédő felett is akadnak polcok, amelyek tartalmát egy-egy lehúzható relével rejthetjük el az avatatlan szemek elől. Érdekesség, hogy az elektromos változat padlója sem teljesen sík, de ez állítólag azért van, mert ütközésnél így nem gyűrődik össze a fülke. Szóval ezt a megoldást szándékosan hagyták meg. És milyen bölcsen tették!

A Volvo FH Electric egészen más színvonalat képvisel, mint a városi áruszállításra szánt változatok. Fülkéjét kiemelkedő anyaghasználat jellemzi: a kormánykerék, valamint az oldalsó kapaszkodók bőrborítást kaptak. Az FH műszerfala keskeny és alacsony, emiatt kevésbé zavarja az embert a kilátásban.

Kissé szokatlan, hogy a váltókar nincs ott jobb kéznél az ülés mellett, hanem az a megoldás, mint az FL esetében. Így ha előre vagy hátra akarunk vele haladni, akkor a műszerfalon értelemszerűen a D, vagy az R-betűvel jelölt gombot kell lenyomni. Mindemellett természetesen üresbe is tehetjük a nyergest, ha a szükség úgy hozza.

Technika

Az elektromos hajtáslánc jóval egyszerűbbé teszi a gyártók életét, ha azt vesszük, mennyivel kevesebb komponensre van szükség a dízelhez képest egy ilyen teherautóban. Az FH Electric lényegében ugyanazt a hajtásláncot használja, mint a márka többi nehézkategóriás modellje, így például az FM, illetve az FMX. A villanyos FH két, illetve három villanymotorral készülhet.

Két elektromotor esetén 330 kW (450 LE), három villanymotorral pedig 490 kW (666 LE) folyamatos teljesítmény áll rendelkezésre. Az elektromotorokat a közepes teherbírású változatokhoz hasonlóan a kabin mögé, az alváz közepébe építik be. Máshol talán nem is nagyon lenne hely, mert egy ilyen nyerges alvázából természetesen még az akkumulátorokat sem lehet kihagyni. A Waberer’s új vontatójában kapásból hat darab akkumulátor van, így 540 kWh kapacitás áll rendelkezésre. Mire elég ez? Nos arra biztosan, hogy az elektromos FH-t akár a regionális áruszállításban is be lehessen vetni.

Pályafutását ugyanakkor ő is biztosan ott kezdi, ahol a Waberer’s többi elektromos teherautója, azaz az M0-áshoz közel fekvő BILK-ben, ami a közép-európai régió legnagyobb logisztikai központjának tekinthető. Ott vannak most még jelenleg megfelelő elektromos töltők. A gyári adatok szerint egyébként az elektromos FH-hoz 43 kW-os váltóáramú, illetve 250 kW-os egyenáramú töltő áll rendelkezésre.

Előbbi esetén 10 órát, utóbbinál pedig 2 órát vehet igénybe az akkumulátorok teljes feltöltése. Teljes feltöltéssel 300 kilométert lehet megtenni az elektromos FH-val a gyártó által megadott adatok szerint. Ezt az értéket felesleges a dízel, vagy akár az LNG-s vontatókéval összehasonlítani, viszont az kétségtelen, hogy az elektromos nyergesek között ez már kifejezetten jó értéknek számít, ha nem nézzük a Tesla Semi egyelőre álomszerűnek tűnő 805 kilométeres hatótávját. Várható persze hogy a Volvo tovább fogja fejleszteni a hajtásláncait és könnyen elképzelhető, hogy ez hatással lesz a hatótávra is.

“A Volvo Trucks elkötelezett a Párizsi Egyezmény környezetvédelmi célkitűzéseinek teljesítése iránt. Ennek megfelelően a Volvo Trucks azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra 50%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását. Tehát az a célkitűzésünk, hogy mostantól 7 év múlva minden második új Volvo tehergépjármű alternatív hajtáslánccal guruljon le a gyártósorról” – jegyezte meg a hivatalos átadón Illés Dávid, a Volvo Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Vezetés

Mielőtt beültem volna az elektromos FH-ba a zsámbéki drivingcamp-en szándékosan a könnyebb teherbírású, városi áruszállításra fejlesztett FL-eket vittem el néhány körre. Ezek értelemszerűen kisebb fülkével és még régebbi műszerfallal rendelkeznek. Nincs bennük VDS-kormányzás és ezekben alacsonyabb az üléspozíció is.

Az FH más kávéház és ez elsősorban annak köszönhető, hogy szinte mindent megörökölt a távolsági áruszállításra fejlesztett dízel változatokból. És éppen ezért már rögtön akad is egy képzavar: a komfort, és kezelhetőség terén veri az FL-eket, de mégis nehéz magunkban tudatosítani, hogy ezzel bizony nem fogunk annyit elmenni, mint egy dízelmotorossal. Olyan ez, mint a határozott időre szóló munkaviszony. Ami akkor is lejár, ha igazán jól végezzük a dolgunkat. Az elektromos Volvo FH-ban azonban nem szeretné az ember, hogy lejárjon az ideje.

Pont úgy kell kezelni, mint egy automataváltós vontatót, vagyis elinduláskor elég D-be tenni, majd felengedni a rögzítőféket. Menet közben a kormánya erőkifejtés nélkül siklik az ember kezében. Pedig esetemben alapértelmezettre volt állítva a VDS-kormányzás, de a magyar nyelvű menüjében a sofőr olyat állít be, amilyet csak akar. Ha odalépünk a menetpedálra akkor az FH kissé visszafogottan, ámde lendületesen és tempósan gyorsul.

Szélzaj, vagy gumizaj, szinte egyáltalán nem jelentkezik, a fedélzeten csend és béke honol, mintha egy gyóntatófülkében ülne az ember. Ezt a fajta nyugalmat viszont nem minden munkahelyen tapasztalja meg az ember. Az összképhez természetesen hozzá tartozik, hogy mivel nincs rajta a félpót, ezért néha-néha bólint egyet a vontató menet közben, de ez egyáltalán nem zavaró és ha instruktor fel sem hívja rá a figyelmem, akkor észre sem veszem. A Volvo FH Electric valóban az, aminek szánták, igazi zászlóshajó az akkumulátoros teherautók között és már előre irigylem azt, aki ezzel fog dolgozni. Kétség nem fér hozzá, hogy megérdemelné a King of the Road feliratot is.

Összegzés

Az első magyar rendszámos Volvo FH Electic tehát már most, a tél végén munkába áll. És vélhetően csúcsragadozó lesz a Waberer’s Green Divisionjának flottájában a két elektromos Volvo FL, DAF CF Electric, a Renault D-Wide Z.E, valamint a három darab Volvo FH LNG között. Természetesen, mint minden új elektromos teherautónál, úgy ennél sem lehet elmenni a matek mellett. Vajon mennyire fogja megérni ez a Waberer’s-nek? Nos, az tény, hogy az e-teherautók magasabb fuvardíjakkal mennek, de az elektromos FH-nak valahogyan vissza kell hoznia azt, hogy háromszor többe kerül egy dízelüzemű változatnál.