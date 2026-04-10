A Volvo Buses célja, hogy 2040-re teljes egészében fosszilis energiahordozóktól mentes termékpalettát kínáljon. Nagy kérdés azonban, hogy mekkora az igény a távolsági buszok terén az ilyen, alternatív hajtású autóbuszokra.

A svéd vállalat összesen 75 személyszállítással foglalkozó céget kérdezett meg Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és Ázsiában. A válaszadók mindössze 3 százaléka jelezte, hogy jelenleg is üzemeltet elektromos hajtású autóbuszt – vagyis a többség számára még csak most kezdődik az ismerkedési fázis.

A kutatás szerint az üzemeltetők 38 százaléka tervezi, hogy a következő 1-5 évben elektromos hajtású turistabuszt szerez be. A megkérdezettek többsége nem elsősorban a járművek vételárát, hanem a korlátozott töltő-infrastruktúrát tartja a legnagyobb akadálynak a zéró emissziós távolsági buszok elterjedésének. A többség úgy nyilatkozott ebben a kérdésben, hogy rendkívül fontos lenne a nagy teljesítményű gyorstöltők telepítése autóbuszok számára a forgalmasabb autópályák mentén.

A hatótáv tekintetében a válaszadók többsége (73%) úgy véli, hogy a napi futásteljesítmény szempontjából elegendő lehet az egy feltöltéssel megtehető 600-700 kilométer. Ezt a Volvo Buses BZR távolsági busza már ma is teljesíti, de néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt az elektromos turistabuszok szegmensében.

Érdekesség, hogy az üzemeltetők között megoszlanak a vélemények az elektromos átállással kapcsolatban. A vállalkozások 46 százaléka szerint az elektromos járművekre való átállás legfőbb mozgatórugója a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok teljesítése. További 45 százalékuk a jogszabályi szigorodást és a kibocsátási zónák terjedését nevezi meg fő indokként.