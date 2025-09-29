A Volvo Buses nemrég olyan hírrel lepte meg a közvéleményt, amely alapjaiban változtatja meg az elektromos buszok jövőjét a távolsági utasszállításban. Az akkumulátor-elektromos hajtáslánc alapvetően a városi szegmensben hódít, de egyre többen keresik a megoldást a dízel utáni világra a turistabuszok terén is.

A svéd gyártó igazi szenzációval szolgált, amikor bejelentette, hogy tisztán elektromos hajtású távolsági buszok építésére alkalmas alvázat dob piacra. Az új BZR Electric platformra 9,5‒14,9 méter hosszú távolsági buszok karosszálhatók. Ez meglehetősen széles spektrum ahhoz, hogy valaki akár egy buszcsaládot is ki tudjon fejleszteni rá. A beépítendő akkumulátorcsomagok is tetszőlegesen konfigurálhatók: minimum négy, maximum pedig nyolc akkumulátorcsomag szerelhető be egy Volvo BZR Electric alvázba. Az elérhető legkisebb kapacitás így 360, maximum pedig 720 kWh.

5 fotó

A legtöbb felhasználható energiatároló csomag beépítése esetén egy feltöltéssel akár 700 kilométert is meg tud tenni egy Volvo-alvázas távolsági autóbusz, SORT-3-as mérési ciklus szerint. „Az új elektromos alvázunk nem csak minden eddiginél nagyobb hatótávolságot tesz lehetővé. Egyúttal számos új útvonal teljesítését is biztosítja, emellett nagyobb rugalmasságot biztosít az üzemeltetők számára” ‒ hangsúlyozta az újdonsággal kapcsolatban Anna Westerberg, a Volvo Buses elnöke. Hozzátette: az új alváz kiváló megoldást jelenthet a túra- és charterjáratok üzemeltetői számára.

Az új alváz többféle töltési megoldást tesz lehetővé: egyfelől akár 250 kW teljesítményű CCS-töltővel, valamint 450 kW-os OppCharge gyorstöltővel is el lehet végezni az akkumulátorok töltését. A svéd gyártó emellett a legújabb vezetésbiztonsági rendszereivel is felszereli a BZR Electric alvázat az utasok, valamint a veszélyeztetett úthasználók, így például a gyalogosok védelmében.

Az első karosszáló, amely élt a lehetőséggel, a Carrus Delta volt. A finn cég skandináv, valamint a Benelux-országokban kíván megjelenni a tisztán elektromos hajtású távolsági buszokkal. Az újdonság maximum 27,2 tonnás össztömegben készülhet. Hajtásáról pedig 200 kW állandó és 400 kW csúcsteljesítményű villanymotor gondoskodik.

A BZR Electric alváz révén a Volvo Buses immáron minden ‒ városi, városközi és távolsági ‒ szegmens számára kínál elektromos mobilitási megoldásokat. Európában azonban a Volvo az egyetlen gyártó, amely ekkora hatótávolsággal kínál elektromos turistabuszt.