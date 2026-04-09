Szerdán reggel érkezett a hír, hogy az USA és Irán fegyverszünetet kötnek két hétre. Ezalatt az amerikaiak nem támadják Iránt, miközben utóbbi megnyitja a Hormuzi-szorost. Utóbbin halad keresztül a világ olajkitermelésének 20 százaléka, korábbi lezárása az olajárak drasztikus emelkedéséhez vezetett.

Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok 10 pontból álló javaslatot kapott Irántól, amelyet a tárgyalások megvalósítható alapjának nevezett, és hozzátette, hogy a felek már nagyon közel állnak egy hosszú távú békét biztosító végleges megállapodás eléréséhez.

A fegyverszünet hírére a brent típusú olaj hordónkénti határidős ára 16,32 dollárral, azaz 14,9%-kal 92,95 dollárra esett hordónként szerda reggel, míg a WTI 18,16 dollárral, azaz 16,1%-kal 94,79 dollárra csúszott hordónként.

Vélhetően ennek köszönhető, hogy csütörtök délelőtt a Holtankoljak.hu máris a magyarországi üzemanyagárak csökkenését jelentette. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára hat forinttal csökken péntekről, míg ugyanekkortól a gázolajért három forinttal kell kevesebbet fizetni a kutaknak.

Ennek nyomán a piaci árak szerint 95-ös benzin egy-egy literje 702 Ft-ra változik, míg a gázolaj ára 812 Ft/liter lesz.

Természetesen a magyar forgalmi rendszámú autósokat ez egyelőre nem érinti, hiszen a védett árak nyomán ők továbbra is 595 Ft/liter áron vásárolhatnak 95-ös benzint, míg 615 Ft/literért gázolajat.