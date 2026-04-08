Az olaj ára szerdán 100 dollár alá esett hordónként, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy két hetes tűzszünetet kötött Iránnal, amelynek feltétele a Hormuzi-szoros azonnali és biztonságos újbóli megnyitása – közölte a Reuters.

„Ez egy kétoldalú fegyverszünet lesz!” – írta a közösségi médiában, miután kedden korábban azt posztolta, hogy „egy egész civilizáció fog ma este meghalni”, ha követeléseit nem teljesítik.

Irán azt ígérte, hogy leállítja a támadásait, ha a vele szembeni támadások is megszűnnek, és hogy az iráni fegyveres erőkkel együttműködve két hétig biztosítani fogják a biztonságos átkelést a Hormuzi-szoroson – derül ki Abbas Araqchi külügyminiszter szerdai nyilatkozatából.

Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok 10 pontból álló javaslatot kapott Irántól, amelyet a tárgyalások megvalósítható alapjának nevezett, és hozzátette, hogy a felek már nagyon közel állnak egy hosszú távú békét biztosító végleges megállapodás eléréséhez.

A bejelentés hatására a Brent határidős ára 16,32 dollárral, azaz 14,9%-kal 92,95 dollárra esett hordónként szerda reggel, míg a WTI 18,16 dollárral, azaz 16,1%-kal 94,79 dollárra csúszott hordónként.

„Az árak további alakulása attól függ, hogy a tárgyalások tartós megállapodáshoz és a szoroson átmenő forgalom tartós normalizálódásához vezetnek-e, a volatilitás valószínűleg fennmarad a hét későbbi részében zajló tárgyalások alatt” – idézte a Reuters az ING árucikk-stratégáit szerdán.

Az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott háborúja miatt márciusban a történelem legmeredekebb havi olajár-emelkedése következett be, amely meghaladta az 50%-ot, köszönhetően annak, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolajszállításának 20%-a halad keresztül.

Magyarországon jelenleg a védett árak miatt nem érződik annyira a kőolaj világpiaci árának korábbi jelentős emelkedése. A 95-ös benzint 595, a gázolajat 615 forintért lehet tankolni magyar rendszámos autókba. E nélkül a 95-ös benzin ára 685 Ft/liter, míg a gázolaj: 780 Ft/liter lenne a Holtankoljak.hu tegnapi közlése szerint. Nyugat Európában ennél is komolyabb 800-1000 forintos árakkal is lehet találkozni.

Láthatóan a piacok azonnal reagáltak a pozitív hírekre, de szakértők még türelemre intenek, ám ha elindulnak a tengeri szállítások, akkor várhatóan normalizálódhatnak az árak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a legutóbbi hatósági árak kivezetése után meredeken emelkedtek az üzemanyagárak. Akkor 2022 júliusában a 480 forintról hirtelen 700-750 forintra emelkedtek az árak. Majd egy évbe telt mire újra 5-össel kezdődő árakat láthattunk a kutakon. Tehát a normál árak visszaállás nem biztos, hogy gyorsan megtörténhet ezúttal sem.