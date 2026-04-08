Egy haszonjármű esetében a hosszabb kiesés – legyen szó szervizelésről vagy váratlan meghibásodásról – komoly érvágás lehet egy vállalkozás számára. Létezik ennél azonban ennél is rosszabb forgatókönyv: amikor a jármű egyszerűen eltűnik. A kishaszonjárművek Európa-szerte a szervezett bűnözés kedvelt célpontjai, és a lopási kockázatuk arányaiban jóval magasabb, mint a személyautóké.

A könnyű teherbírású áruszállítókra specializálódott bűnözői csoportok kifinomult módszerekkel dolgoznak. A furgonokat gyakran néhány perc alatt viszik el, majd rövid időn belül külföldre juttatják őket. A lopott járművek jelentős része végül a használt piacon bukkan fel új papírokkal, vagy alkatrészként értékesítik őket.

A vállalkozások számára mindez nemcsak anyagi veszteséget jelent, hanem működési kockázatot is. Egy ellopott jármű pótlása időigényes, a kieső munka pedig további bevételkiesést okoz. Éppen ezért a kishaszonjárművek védelme ma már fontosabb, mint valaha.

Gyors visszaszerzés

Ezt ismerte fel gyártóként az Iveco, amely már a gyártószalagon integrálja a járműkövetést az áruszállítóiba a Daily modell esetében. Ez nagyban megkönnyíti később az eltulajdonított kishaszonjárművek visszaszerzését. “Ezzel a szolgáltatással (Stolen Vehicle Assistance) az üzemeltetők lopás esetén gyorsan reagálhatnak és a lehető legyorsabban vissza szerezhetik a járművüket. A gyárilag beépített megoldás, a mesterséges intelligencián alapuló észlelés és a 24 órás segélyhívó együttesen összehangolt intézkedéssorozatot jelent a lopások ellen. Ez pedig biztosítja a járművek rendelkezésre állását és a vállalkozások zavartalan működését” – jegyezte meg Alberto Buttiglieri, az Iveco biztonsági szolgáltatásokért felelős termékmenedzsere.

A megoldás három technológiai pillérre épül. A járművekben gyárilag beépített GSM/LTE modem biztosítja a folyamatos mobilinternet-kapcsolatot, amelyhez egy GPS-vevő társul a pontos helymeghatározás érdekében. A furgon titkosított adatkapcsolaton keresztül kommunikál az Iveco központi szervereivel, így az üzemeltető valós időben láthatja a jármű pozícióját és állapotát. Akkor is, ha az éppen egy parkolóban, vagy mondjuk egy “Isten háta mögötti helyen” parkol. A rendszer riasztások küldésére is képes, és lehetővé teszi a jármű távoli felügyeletét, ami lopás vagy rendellenes működés esetén gyors beavatkozást tesz lehetővé.

MI segítségével

Az új szolgáltatás tehát egy gyárilag beépített hálózati kapcsolatra épül, amely mesterséges intelligencián alapuló és “geokerítést” használó észlelési funkciókkal egészül ki. A technológiai hátteret a Targa Telematics biztosítja, amely a hálózatba kapcsolt járművekhez fejleszt digitális megoldásokat. A rendszer képes felismerni a szokatlan mozgásokat, és lopás gyanúja esetén automatikusan elindítja a visszaszerzési folyamatot. Az üzemeltetők egy internetes felületen, valamint egy alkalmazáson követhetik nyomon a járművek mindennapi működését és a kritikus eseményeket.

Úgy számolnak, hogy ezzel a megoldással az esetek 90%-ban már aznap visszakerülhetnek tulajdonosaikhoz az ellopott járművek. A rosszfiúk kezére pedig ezzel egy időben bilincs kerülhet.