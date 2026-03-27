Szigorítják a Magyarországon áthaladó kamionok közlekedését – derült ki a Magyar Közlönyben megjelent friss rendeletből. Az új szabály szerint azok a nehéz tehergépkocsik, amelyeknek nincs magyarországi célállomásuk – vagyis csak áthaladnak az országon –, kizárólag az úgynevezett tranzitút-hálózatot használhatják. Ez gyakorlatban az autópályákat, autóutakat és főutakat jelenti – írta az Index.

Így a kamionok nem térhetnek le kisebb utakra vagy kerülőutakra azért, hogy időt spóroljanak, vagy elkerüljék a díjköteles szakaszokat.

A rendelet több korábbi szabályt is módosít annak érdekében, hogy a hatóságok hatékonyabban tudják büntetni azokat, akik nem tartják be az előírásokat. Ha egy áthajtó kamion letér a kijelölt útról, a sofőr – vagy ha nincs ott, akkor a jármű üzemeltetője – 400 ezer forint bírságot kaphat. Ez pontosan négyszer annyi, mint a korábbi 100 ezer forintos tétel.

A rendelet a kihirdetéstől számított 16. napon lép hatályba, tehát április közepétől kell számolni az új, magasabb bírsággal.