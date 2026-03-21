A Nagy-Britanniában élő Hannah Samways mindössze 22 éves, de a profikat megszégyenítő módon tolat a kamionjával. A fiatal hölgy 2024 végén tette le a C+E kategóriás jogosítványt, majd 2025-ben hivatásos kamionsofőrként helyezkedett el. Ezt követően pedig – ahogyan minden pályakezdő – szembesült a kamionos munka napi kihívásaival.

Ezek közé tartozik a tolatás is, amit van amikor naponta többször is meg kell csinálni, függetlenül attól, hogy valaki szereti-e vagy sem. Hannah saját TikTok csatornájára már több tolatással kapcsolatos videót is feltöltött. Az egyik legfrissebb videóján az látszik, ahogyan lényegében két épület közé kell betolatnia egy kamionnal. A mutatvány cseppet sem veszélytelen, hiszen, ha a félpót rossz irányba fordul, akkor vagy a szomszédos telek sövényében, vagy az ott található téglaépületben tehet kárt a gépjárművezető. Hannah azonban kevés korrigálással, segítő személyzet nélkül fordítja be a kamiont a különféle akadályok között.

Egy 16,5 méter hosszú kamionnal egyáltalán nem annyira könnyű tolatni, mint amennyire annak tűnik a fiatal hölgy videójában. Tolatáskor a félpótkocsi az ellenkező irányba tör ki, mint amerre a gépjárművezető tekeri a kormányt. Ez teljesen természetellenes érzés lehet annak, aki a személyautóhoz szokott.

Ha valaki jobbra tekeri a kormányt, akkor a félpótkocsi balra indul meg, ha pedig balra, akkor jobbra kezd el fordulni. Ezért kell hozzá rengeteg rutin és finom mozdulat. Nehezítő tényező továbbá, hogy tolatáskor a kamionos szinte semmit sem lát közvetlenül a jármű mögött: nincs hátsó ablak, a tükörben pedig általában csak a félpótkocsi oldala látszik (kivéve a digitális visszapillantó használatakor). Ezért szoktak általában segítőt kérni, aki biztosítani tudja a nehezen, vagy körülményesen megközelíthető felrakó- vagy lerakóhelyekre történő beállásokat.

Raktáraknál, rámpáknál, logisztikai központokban gyakran centikre kell beállni. Egy 40 tonnás szerelvénnyel ez teljesen más szintű kihívás, mint egy személyautóval. Éppen ezért Hannah mutatványa kivételes tehetségről és rátermettségről árulkodik. Aki így tolat alig másfél évvel a jogosítvány megszerzése után, az minden bizonnyal nem céllövöldében szerezte a jogsiját!