Új modellváltozattal bővül az alapvetően áruszállításra fejlesztett ID.Buzz Cargo – tájékoztatta a Vezesst a Volkswagen Haszonjárművek. Az újdonság olyan, mint egy Mixto kivitel, vagyis az elülső üléssor mögött megtalálható egy második üléssor. A hátsó traktus ugyanakkor továbbra is raktérként funkcionál, amit tovább erősít az a tény, hogy a két teret egy mobil válaszfal választja el egymástól.

Ily módon az ID.Buzz áruszállítós változata négy, vagy ötszemélyes modellként is megvásárolható. Ezt a modellváltozatot a VW a holland Snoeks Automotive vállalattal közösen fejlesztette ki, azzal a céggel, amellyel immáron hét évtizede működik együtt a német gyártó. Mivel az elválasztó elem a padlótól a tetőig ér, így az utastér hermetikusan elválasztható a raktértől. Vagyis az utasok és a szállítmányok teljes egészében elkülöníthetők egymástól. A válaszfalba egy kisebb ablakot is beépítettek, így azért az utastérből is van némi rálátás az árukra. Az elem nem akadályozza a passzív biztonsági eszközök működését: a hátul található biztonsági övek és oldallégzsákok a válaszfal jelenléte mellett is korlátozások nélkül használhatók.

A Snoeks Automotive Compax anyagból készült válaszfal mindkét tengelytávolság esetében rendelkezésre áll. A válaszfal a rövid tengelytávolságú ID.Buzz Cargo modelleknél – a Freestyle, a Pure, az Energy és a Pro felszereltségi szintek – esetén, míg a hosszú tengelytávolságú kivitelnél az Energy és a Pro esetében rendelhető.

De mitől olyan speciális ez az elem? A VW tájékoztatása szerint ez egy könnyű és tartós kompozit anyag, amely prémium megjelenésű, kiváló minőségű, lágy tapintású felületekkel büszkélkedhet. Érdekesség, hogy a töltőkábelt a válaszfal előtt, közvetlenül a padlóban kialakított tárolórekeszben helyezték el.

Bár a megoldás kétségtelenül praktikus, egyelőre csak a német vásárlók élhetnek vele. Idehaza még vizsgálják a piaci bevezetés lehetőségét. Ennek az a magyarázata, hogy 2002-től megváltozott a jogi szabályozás. Emiatt az ötszemélyes + rakteres furgonok csak személyautók lehetnek adózási szempontból. Emiatt szinte elhalt a Mixto szegmens. A VW hazai forgalmazója úgy látja, hogy ezért az ID. Buzz Cargo iránt érdeklődő vállalkozásoknak sem biztos, hogy anyagilag megéri ezt választani.

A mobil válaszfal Németországban gyárilag rendelhető, közvetlenül a konfigurátorban, ahol felszereltségként van számon tartva. Beépítése viszont még a hannoveri gyárban megtörténik, vagyis nem utólagos beszerelésről van szó. A németeknél ezért az elemért 1856,40 eurót, vagyis átszámítva 727 900 forintot kérnek el.

Természetesen az ős-Bulli utódjának tekinthető ID.Buzz továbbra is elérhető öt-, hat-, illetve hétüléses kivitelben. Így aki inkább az utasszállításra koncentrálna, annak érdemes a mikrobusz változatok között szemezgetnie.