20 évvel ezelőtt, március közepén gördült be Budapestre az első Siemens Combino szerelvény, ami az első alacsonypadlós villamos volt a fővárosban. Ekkor azonban még nem szállított utasokat, mivel csak július elsején állt forgalomba 2001-es pályaszámmal.

Azóta már akkora futásteljesítményre tett szert a Nagykörúton, hogy legalább 1500-szor megjárta volna az utat a Nemzetközi Űrállomás és a Föld között. Két évtized alatt több mint 2 milliárd utast szállított.

A fennmaradó 39 villamos folyamatosan érkezett Budapestre, és a BKV Combino flottája 2007. május 4-én vált teljessé a 2040-es pályaszámú jármű üzembe helyezésével. Az új típus több tekintetben is jelentős előrelépést képviselt a BKV korábbi járműparkjához viszonyítva. 54 méteres hosszával a főváros leghosszabb villamosa lett, valamint egyterű kialakítása révén teljes hosszában átjárható.

Az esélyegyenlőség előmozdítása szempontjából mérföldkőnek számított, hogy ez volt az első alacsonypadlós villamos Budapesten, hiszen a kerekesszékkel közlekedők akadálytalanul szállhattak fel a villamosra. A bevezetéshez szükségessé vált infrastrukturális fejlesztések közé tartozott a peronok modernizálása, az áramellátás korszerűsítése, illetve a Hungária kocsiszín átépítése és technológiai korszerűsítése a modern járművek fogadása érdekében. A Combino villamosok immáron 7 millió üzemórát töltöttek forgalomban és már legalább 125-ször megtették a Föld-Hold távolságot.

A Combino 2006 óta nap mint nap megbízhatóan szolgálja az utasokat a BKV szerint. Ezek a fajta villamosok 2011-től kezdve már éjjel-nappal közlekednek a 6-os villamos vonalán, amely Európa egyik legforgalmasabb villamos vonala, amin naponta legalább háromszázezer utas fordul meg.

Az évforduló előtt a BKV felmatricázott villamossal és nyílt nappal készül, a programhoz a villamos gyártója, a Siemens is csatlakozik. A felmatricázott szerelvény oldalán számos érdekes információval találkozhatnak az első járművel, valamint a teljes flottával kapcsolatban. A villamos egész évben látható lesz a Nagykörúton.

A BKV az évforduló kapcsán nyílt napot szervez június 13-án a Hungária kocsiszínben, ahova érdekes programokkal, kulisszatitkokkal, vezetett telephely-látogatással várja a társaság az érdeklődőket és a Combino minden rajongóját.