A gigantikus bányadömperek világa nehezen értelmezhető egy átlagos közlekedő számára. Ugyanúgy keréken gurulnak, mint egy átlagos teherautó, méretük, tömegük, erejük egy teljesen más világot képvisel.

Bár a fizika itt is ugyanúgy működik, a léptékek sokkal durvábbak. Azt gondolnánk, hogy egy megtermett Caterpillar 797-es, ami 7 méter magas, 14,5 méter hosszú, és 360 tonna hasznos terhet tud szállítani, az előtt nincs akadály. Pedig van egy bányákban elég gyakori ellenfél, ami le tudja sántítani, akár egy köröm alá fúródott szilánk.

Nemezisük a dinnye méretű kemény szikla. Ezek ugyanis beakadhatnak a hátsó dupla abroncs közötti résbe. A géphez mérve apró kavics, de emberi léptékkel mozdíthatatlan akadály, ami komoly károkat okozhat az amúgy méregdrága kerekekben.

Ezek a kerekek tényleg drágák

Egy ekkora bányadömper gumiabroncsa (például a legnagyobb, 59/80R63-as méret) darabonként kiviteltől és beszerzéstől függően akár 40-50 ezer dollárba (nagyságrendileg 15-18 millió forintba) is kerülhet. Ha egy éles szikla beékelődik a két kerék közé, a gumiabroncsok terhelés alatti deformációja és a folyamatos súrlódás miatt a kő szó szerint ledarálja az abroncsok oldalfalát.

Emellett van egy másik, még veszélyesebb forgatókönyv: ha a beékelődött kővel a dömper kimegy egy jobban kiépített szakaszra és felgyorsít, akkor a centrifugális erő egy ponton lövedékként repítheti ki a nehéz követ, ami ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Bármit vagy bárkit is talál el mögötte – legyen az egy kísérő terepjáró, egy másik dömper szélvédője, vagy egy munkás –, az végzetes következményekkel jár.

Ezért alkalmaznak az ilyen gépeken egy úgynevezett kőkidobót, ami mondhatni a kőkorszak egyszerűségét hozza. Ez az eszköz egy erős acélrúd, amit a platóra rögzítenek, és mozgás közben ez a rúd takarítja a két abroncs közötti területet.

Amikor a kerék forog és felkap egy beszorult követ, a kőkivető fizikailag beleütközik, és mechanikus úton kilöki, kipiszkálja azt az abroncsok közül, még mielőtt a szikla teljesen befeszülne. Persze ennek ellenére van, hogy így is a szikla nyer. Nem egy kép kering a Facebook-oldalakon, amin elhajlott, törött kővető látható: van, hogy olyan szerencsétlenül akad be egy igazán kemény szikladarab, ami ellen az acél mit sem ér.