A pickupok mozgékonyságára, agilitására és robusztusságára nagy szükség van egy hadseregben. Terepen verhetetlenek, emellett még egy jól hasznosítható rakodó felülettel is rendelkeznek. Elcipelnek a “hátukon” mindent, legyen szó fegyverzetről, lőszerekről, katonákról, vagy fontosabb felszerelésekről.

Hogyan készül egy ilyen “mindenes”? A Peugeot Landtrek ugyan nálunk nem kapható, de a spanyol hadsereg hamarosan több ezer darabot helyez forgalomba ebből a típusból. A VMTT néven állományba vett modell nem ilyen katonai kivitelben gördül le a francia márka gyártósoráról.

Spanyol összeszerelés

A hadsereg számára alkalmas változatot a spanyol Iturri szereli össze. A Landtrek teljesen szétszerelve érkezik a Sevillában és Orense-ben működő üzemekbe, ahol először megerősítik a létravázat, a karosszéria szerkezeti elemeit, majd átalakítják a futóművet, katonai terhelésre optimalizálják a rugózást és beépítik azokat a rendszereket, amelyek nélkül a katonaság számára használhatatlan lenne. Ilyen például a megerősített lökhárító, a csörlő, az alsó védőlemezek, a katonai szabványú légszűrés, a defekttűrő abroncsok, az álcázott és „blackout” világítás, de az elektromos rendszer átalakítása is elkerülhetetlen, hogy bírja a nagyobb és folyamatos terhelést.

A pickup hajtásáról 1.9 vagy 2.2 literes, 150, illetve 200 lóerős turbódízel motorok gondoskodnak, amelyek akár 450 Nm-es nyomatékra is alkalmasak. Az alapjármű több mint egy tonnás teherbírással rendelkezik és akár 3,5 tonnányi rakományt is vontathat. Annak érdekében, hogy a nyomvályúsabb földutakon is gyorsan lehessen vele haladni nagy (235 mm) hasmagassággal, valamint 600 mm-es gázlómélységgel bír. Ennek köszönhetően akár a kisebb patakokon is át lehet vele kelni.

Ezt a típust nyugdíjazza A beszerzés hátterében a Santana Aníbal kudarca áll, amelyet a 2000-es évek elején nagy reményekkel vásároltak meg. A Santana PS-10 Aníbal eredetileg civil piacra szánt konstrukció volt, amitől a gyártó a pénzügyi túlélést várta. A spanyol hadsereg végül mintegy 750 darabot rendelt belőle, hogy leváltsa az akkorra már elöregedett Nissan és Land Rover flottáját. A kezdeti időszak még elfogadhatónak tűnt, de hamar kiderült, hogy a minőség ellenőrzés és a konstrukciós tartalékok nem igazodtak a katonai igényekhez. A mélypont akkor jött el, amikor kiderült, hogy az Afganisztánba és Libanonba telepített Aníbalok 86 százaléka üzemképtelen. Tehát nem egyszerűen kellemetlen statisztikáról, hanem komoly operatív kudarcról volt szó. A gyártó Santana ráadásul 2011-ben megszűnt, a jármű pedig fogalommá vált – méghozzá rossz értelemben. A spanyol haderő vezetése tisztában volt vele, hogy újabb hasonló kudarc nem elfogadható. Olyan járműre volt szükségük, amely elérhető nagy sorozatban, bizonyítottan megbízható műszaki alapokra épül, iparilag fenntartható, és nem utolsósorban valóban bírja a katonai használatot. A 2024-ben lezárt beszerzés eredményeként az Iturri nevű spanyol vállalat által militarizált Peugeot Landtrek lett a befutó.

Többféle változatban

A VMTT Landtrekből a spanyol hadsereg 4500 darabot vásárolt mintegy 220 millió euró értékben. Ezt a mennyiséget maximum hat év alatt kell leszállítania az Iturrinak, de már legalább 600 példányt legyártottak a megrendelt flottából. A spanyol hadsereg nem egyetlen változatot rendelt, hanem többféle konfigurációban kívánja rendszeresíteni a típust. Ugyanarra az alapra tehát csapatszállító, logisztikai, mentő, műszaki és vontatásra alkalmas kivitelek is készülnek.

Mivel Spanyolország is a NATO tagja, ezért a gyártásban lévő Landtrekkek kompatibilisek a spanyol hadsereg, valamint a NATO szállítóeszközeivel, beleértve az A400M típusú repülőgépet, a CH-47 Chinook helikoptert, vagy éppen a haditengerészet dokkhajóit. A kommunikációs rendszerek előkészítése, a CANBUS-alapú elektronika és a moduláris felépítés lehetővé teszi, hogy a Landtrek ne csak ma, hanem akár 10-15 év múlva is alkalmas legyen új feladatokra.

A tartós és költséghatékony üzemeltetés érdekében az Iturrinak vállalnia kellett, hogy a modell 20 éves életciklusa alatt teljes műszaki támogatást nyújt, amibe az alkatrészellátás is beleértendő. A belföldi gyártásnak köszönhetően a program értékének mintegy 70 százaléka Spanyolországban marad.