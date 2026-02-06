A BKV pénteken bejelentette, hogy nosztalgia járatként visszahoz egy a fővárosi utakra egy olyan busztípust, amely évtizedekig jelen volt Budapesten. Az Ikarus 435T egyike annak a négy darabos nosztalgia flottának, amelyet a BKV üzemeltet.

Mi az időutazás oka? Nos, szombattól, azaz február 7-től változik a 82-es trolibuszok közlekedése. A hétvégétől minden járat az Örs Vezér tere és a Mexikói út földalatti végállomás között fog közlekedni. Ezzel egy időben pedig megszűnik a 82A betétjárat.

Az Ikarus 435T érdekessége, hogy kizárólag Budapesten közlekedett ilyen trolibusz, sehol a világon máshol nem lehetett ezzel a típusváltozattal utazni a menetrendszerű közlekedésben. Természetesen mindez nem mondható el a 435-ösről, a troli változatból viszont nem értékesített más városnak vagy országnak az Ikarus. A kilencvenes évektől kezdve leginkább a zuglói vonalakon találkozhattak vele az utasok, összesen mindössze 15 darab készült belőle.

Megjelenése – a fényezést és az áramszedőt leszámítva – szinte teljesen megegyezik a 435-ös autóbuszokéval, hiszen lényegében annak alvázával, karosszéria elemeivel és gépészeti elemeinek felhasználásával készült. Az Ikarus 435T mérnöki szempontból mégis különleges. A trolibuszok motorját a B tengely környékén helyezték el, így az Ikarus 435T húzócsuklós kialakítást kapott, amely még egyedibbé teszi ezt a típust.

4 fotó

Az Ikarus 435T trolibuszok közel harminc éven át meghatározó szereplői voltak a pesti trolihálózatnak. A típus 2023-ban vonult nyugdíjba, azonban a több mint 900.000 km-t futott 309-es pályaszámú járművet megőrizték. Így időnként lehetősége van az Ikarus-rajongóknak arra, hogy az utasok testközelből is megismerhessék a főváros közlekedéstörténetének egy fontos fejezetét.

Villamosból trolibusz A 82-es trolibusz elődje a 64-es villamos volt, amely hosszú éveken át szolgálta a zuglói lakosokat. A villamosok a Füredi utca és Bosnyák tér, később a Keleti pályaudvar felé is közlekedtek, de 64A jelzéssel betétjárat is járt a vonalon, amely a Vezér utcai egyvágányú szakaszt nem érintette. A kerület folyamatos népességnövekedése miatt – különösen a Füredi utcai lakótelep megépítése okán – szükségessé vált a közlekedési hálózat korszerűsítése, a kapacitás bővítése. Ennek részeként a korábbi villamosvonalat trolibusz váltotta fel a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján. A 64-es villamos 1979 októberében közlekedett utoljára, majd néhány hónappal később, 1980. január 3-án indult el a 82-es trolibusz, amely eredetileg az Örs vezér tere és az akkori Lumumba utca (ma Róna utca) Thököly úti kereszteződése között teremtett kapcsolatot. A vonalat több mint húsz évvel később, 2002-ben az Erzsébet királyné útjáig hosszabbították meg, új végállomása pedig az akkor jelentősen bővített Uzsoki Utcai Kórháznál kapott helyet. Ez a fejlesztés tovább javította a közlekedési lehetőségeket, különösen az egészségügyi intézmény megközelíthetősége szempontjából.

Húsz év után újabb jelentős fejlesztés valósult meg a fővárosi troliközlekedésben: a járműpark megújítása új távlatokat nyitott a hálózat bővítésében is. Az új trolibuszok beépített akkumulátorainak köszönhetően már olyan útvonalakon is közlekedhetnek, ahol nincs kiépítve felsővezeték. Ennek köszönhetően 2020-tól hétvégente, majd 2022-től már hétköznapokon is a Mexikói úti földalatti végállomásig jár a 82-es troli. Az Erzsébet királyné útja és a Mexikói út közötti szakaszt a járművek önjáró üzemmódban, akkumulátoros meghajtással teszik meg.

Az N82A nosztalgiajáraton egyedi díjszabás érvényes, nosztalgia-vonaljeggyel, vagy nosztalgia-napijeggyel lehet utazni a trolival. Ezek megvásárolhatók a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, illetve a nosztalgiajárat személyzeténél, akiknél bankkártyával is lehet fizetni.