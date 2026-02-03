21 darab vadonatúj Marcopolo autóbusz áll forgalomba a Brazília középső területén található Grande Goiânia metropoliszban. Az új flottából öt darab dupla-, 16 példány pedig szimpla csuklós. Közös jellemzőjük ugyanakkor, hogy a BRT-rendszerekben való közlekedésre tervezték őket. Vagyis alkalmasak arra, hogy a zárt, úgynevezett gyorsforgalmi buszsávokban közlekedjenek. Dél-Amerikában sok esetben magas peronokat alkalmaznak az ilyen vonalakon, csak úgy, mint nálunk a metrónál. Ez azt jelenti, hogy az utasnak nem az utca szintről, hanem egy magasabb peronról kell beszállnia az autóbuszba. Mindez felgyorsítja az utascserét, nem utolsósorban pedig kényelmesebbé teszi a beszállást.

A most átadott Marcopolo autóbuszok érdekessége azonban, hogy nemcsak bal, hanem jobb oldalon is vannak ajtajaik. Tehát azoknál a megállóknál sem okoz gondot az utascsere, ahol jobb oldalon lehet fel- és leszállni. Konstrukciós szempontból mindez sok érdekes megoldást tartogat magában. Az egyik leglátványosabb, hogy az ajtók nem egymással szemben vannak ezeknél az autóbuszoknál. A másik, hogy értelemszerűen bal oldalon rövidebb ajtószárnyakat kell alkalmazni, és még lépcsők kialakítására sincs szükség.

Ajtók mindkét oldalon

Mivel Dél-Amerikában is egyre fontosabb szempont a közösségi közlekedés akadálymentesítése, ezért mind a szimpla, mind pedig a duplacsuklós változatoknál a jobb oldalon kialakított, második ajtónál van lehetőségük a kerekesszékkel közlekedők számára a beszállásra. Ezek az autóbuszok alapvetően magas padlósak, ezért a mozgássérültek feljutását egy lift segíti. Enélkül bajosan lehetne felszállni az autóbuszokra kerekesszékkel. Annak érdekében, hogy időben értesüljenek erről a helyzetről, a második ajtónál egy kis kerekesszékes piktogramot ábrázoló matricát helyeztek el. Kizárt, hogy felszálláskor valaki az ajtóba szoruljon, mivel “odacsukásgátlóval” is ellátták ezeket a buszokat.

Az új autóbuszoknak, ahogy – a világon mindenütt – meg kell felelniük a legújabb kényelmi elvárásoknak. Éppen ezért utasterüket USB-töltőpontokkal szerelték fel, a megfelelő mesterséges fényt pedig LED-technológiás lámpatestek biztosítják. Az utasok könnyen tisztítható, műbőrrel párnázott utasüléseken foglalhatnak helyet, amelyek egy része fix, egyoldali karfával is el van látva. A padló csúszásmentesített és laminált padló mintázattal rendelkezik, otthonosabbá téve ezáltal a belső teret. Az utastér szellőztetéséről pedig légkondicionáló gondoskodik.

Hosszabbak a Ganz ipari csuklósoknál

Érdekesség, hogy a karosszériát tekintve grandiózus méretekkel rendelkeznek, hiszen a duplacsuklós 28 méter, a szimpla pedig 21 méter hosszú. A duplacsuklós változat tehát még egy Budapesten közlekedő Ganz CSMG villamosoknál is hosszabbak (26,9 m).

Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon mi indokolja az ilyen grandiózus autóbuszok kialakítását és forgalomba helyezését. Nos, a Grande Goiânia BRT-rendszere Brazília egyik legfontosabbjának számít, ami naponta 180 ezer utast szállít. Ez az utasszám havonta akár a 12 millió főt is elérheti és a fejlesztések hatására akár havi 17 millió főre is nőhet. A régióban összesen 268 viszonylat, 50 kilométernyi főútvonal és 55 kilométernyi mellékútvonal lesz, amelyek Trindade, Goianira és Senador Canedo városait is kiszolgálják. Mivel az új autóbuszok tisztán elektromosak, ezért forgalomba állításukkal jelentős mértékben csökken a lokális zaj- és károsanyag-kibocsátás.