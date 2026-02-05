A Mercedes–Benz 1984-ben mutatta be az első Marco Polo kempingbuszt, amelyet azóta számtalan generáció követett, mindig az autógyártó aktuális középkategóriás furgonjának az alapjain. Az utóbbi tíz évben ez a V-osztály volt, és miután ez az alapmodell a közelmúltban megújult, most a Marco Polo is vele frissült, de persze saját feltételei szerint.

22 fotó

Mivel a Marco Polo esetén az élettér célú felhasználás a lényeg, erre összpontosítottak a tervezők. Új a felnyitható tető: könnyű alumínium héjra épül, és ha a hátsó részét is felemeljük, 10 centiméterrel nagyobb fejteret biztosít, ami hatalmas különbség.

Ugyanez a felnyitható tető LED-es hangulatvilágítást kapott, ami természetesen variálható – ébredéshez hűvös tónusú, élénkítő fényt, estére megnyugtató, melegebb színvilágot teremthetünk. Elcsúsztatható napfénytető korábban is rendelhető volt, de ez most megújult, nagyobb felületen engedi be a világosságot.

A kihúzható előtetőt is átdolgozták: mostantól egyszerűen fel és leszerelhető, ami nagy előny, ha például autómosóba állnák be a kempingbusszal. Az ablakokra helyezhető sötétítőket mágnesek rögzítik.

Az audiorendszert is továbbfejlesztették: a kifejezetten ide tervezett kiépítés nyolc hangszórót és egy mélynyomót kapott, és ami fontos, lekapcsolt infotainment rendszer mellett is használható, mivel Bluetoothon keresztül közvetlenül kaphat jelet, tehát nem kell ráadni a gyújtást, ha zenét szeretnénk hallgatni.

Részben ehhez kapcsolódik a digitális távvezérlés megújulása: ez a rendszer 2026-ra új funkciókat kapott, segítségével akár az infotainment képernyőről, akár okostelefonról vezérelhető a tolótető, a felnyitható tető hangulatvilágítása és az audiorendszer.

Mindezeken túl a klasszikus kempingezős értékek is javultak: optimalizálták az asztalok nyitását, a fiókok csúszását és a hátsó üléspad kezelőpaneljét, a hűtődoboz pedig kevesebb energiát fogyaszt mint eddig.

A Marco Polóhoz hasonlóan hamarosan rendelhető a Marco Polo Horizon, amelyet konyha és ruhásszekrény nélkül gyártanak, így olcsóbb, és egy-egy hétvégi kiruccanásra így is megfelel. Az előtető és a mágneses sötétítő panelek ebből sem hiányoznak, sőt: csak a Horizon kivitelhez kapunk hátsó sötétítő lapokat (nyilván, hiszen nincs konyha, tehát van oldalablak.)

A kényelmet nem befolyásolja, de a gyártás sebességét és rugalmasságát igen, hogy a most bemutatott modellfrissítéssel kezdődően a Marco Polo gyártásának összes fázisát a Mercedes veszi kézbe – korábban a Westfalia felelt az átalakításért. A Spanyolországban legyártott V-osztályokat mostantól a Mercedes ludwigsfeldei (Németország) üzemében építik át kempingbusszá.

A Marco Polo ma még a V-osztályra épül, de a Mercedes-Benz már a jövőre készül: mivel hamarosan a cég összes furgonja átáll az új generációs architektúrára – a tisztán elektromos Van.EA, illetve a belső égésű motorral szerelt Van.CA padlólemezekre –, nem sokkal később a kempingbuszoknál is jön a generációváltás. Ezt az évtized végére ígéri a Mercedes.