Kintről nézve egyáltalán nem gondolná senki, hogy mennyire parádés a V-osztály belseje. Legalábbis ennél a felszereltségi szintnél, – Exclusive – rendesen teleextrázva. Fehér, kényelmes és a hátsó sorban tologatható, kiszedhető bőrfotelből négy darab található az autóban – az két első ülésen kívül – mindegyik baromi komfortos, beépített biztonsági övvel, és karfával. Mindkét sorba könnyen be lehet szállni, a tolóajtók is nagyra nyílnak és az előrebillenthető ülések is elég tág nyílást hagynak a művelethez.

Az utastér képei ebben a galériában találhatók:

A vezetőülés környéke teljesen olyan, mint egy személyautóban, a felhasznált príma minőségű, puha és csinos anyagok, a kapcsolók, műszerek is ismerősek lehetnek más Mercedes modellekből. Műszerfala és fedélzeti rendszer kijelzője egyaránt 12,3 hüvelyk méretű, felbontásuk 1920×720 pixel, és egy közös üveglap mögött laknak.

Értelemszerűen csak a középső kijelző érintésérzékeny, de ha valakinek túl messze van, akkor a középkonzolon lévő touchpadról is vezérelhető. A fedélzeti rendszer az MBUX 2.0 operációs rendszert futtatja, ami többek között intelligens navigációs felhőalapú szolgáltatásokat és alkalmazásokat is kínál.

Mindig rácsodálkozom, mennyire jó a kormány mögé, bajuszkapcsoló formájú fokozatválasztó kar, így a V-osztályban is, ahol ezt a feladatot egy vékonyka, de hibátlanul működő kapcsoló látja el. Pillanatok alatt hozzá lehet szokni, és utána más autóba ülve nem érted, miért nem ilyen van minden másban is.

Kormánya finom tapintású bevonatot kapott, és már kapacitív módon figyeli, hogy fogja-e a vezető, így kevesebb a fals riasztás. Az újfajta, szintén a személyautókból átemelt kormánykapcsolók használata viszont egyáltalán nem jó. A simogatós felületek közel nem úgy működnek, ahogy kellene. Nem a kivitelezéssel van baj, hanem az alapötlettel, hogy vezetés közben bizonytalan, visszajelzés nélküli felületen kelljen bármit is beállítani. Pedig a kormányról elérhető funkciók száma szinte végtelen.

Elöl USB és vezeték nélküli töltőpontok közül lehet választani, temérdek, nagy befogadóképességű rakodóhelyre lehet elrámolni a kézipoggyászt. Hátul is rendesen ellátták töltőpontokkal az autót, van saját klímavezérlés a tetőben, valamint a két középső ülésnél az elöl lévő ülések háttámlájából kihajtható asztalka is.

A közepes karosszériahossz mellé még használható méretű csomagtartó is jár, ebbe be lehet pakolni a hat utas poggyászát gond nélkül. Literben ez 610 a rövid,

1030 a hosszú és 1410 liter az extra hosszú modellben. Jópofa extra, hogy az elektromosan mozgatható, felfelé nyíló csomagtartóajtó üveges részét külön is lehet nyitni, ha csak apróságokat kell beszórni hátra, vagy valamiért fizikai akadálya van a teljes ajtó felnyitásának.