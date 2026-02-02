A sarki fény sokak bakancslistáján megtalálható. Nem véletlenül: nem minden éjszaka fordul elő, ha viszont megjelenik, akkor mindig másképpen és máshogyan.

A jelenség megismételhetetlen, tulajdonképpen életre szóló élmény. A látvány, ahogyan az ég életre kel, mozog, pulzál és változik, örökre beég az ember emlékezetébe. A különleges jelenség mögött tudományos magyarázat áll, hiszen a Napból érkező töltött részecskék okozzák, mégis olyan hatást kelt, mintha az égbolt üzenni akarna.

Az eNordkapp Challenge azokat a lelkes embereket szólítja meg minden évben, akik képesek sokat vezetni annak érdekében, hogy megcsodálhassák a sarki fényeket. Immáron 2018 óta minden évben megszervezik ezt a túrát (december vége és január eleje között), amely Németországból indul és a végállomás Norvégia legészakibb pontja. Az Északi Sarkkör ilyenkor a hideg birodalma, mégis alapvető elvárás, hogy csak elektromos járművekkel lehet megtenni ezt a túrát. A regisztrációs díj egy főre 490 svájci frank, vagyis átszámolva több mint 200 ezer forint.

Az idei évben néhány lelkes osztrák férfi gondolt egyet és úgy döntött, hogy egy kamionnal vágnak neki a 8 ezer kilométeres útnak. Ők azonban nem személyautóban, hanem egy Mercedes-Benz eActros 600-asban látták meg a tökéletes közlekedési eszközt, amelyet a VEGA International vásárolt meg korábban. A járműnek több mint 10 nap alatt kellett megtennie a fent említett távot és a messzi északon nem ritkán -41 Celsius fokos zimankóval is meg kellett birkóznia.

A túra ebben az esztendőben is Berlinből indult, majd Dánián és Svédországon át vezetett. Az Északi Sarkhoz végül a svéd Inlandsvägen autópályán keresztül jutottak el. A német vontató nem egyedül tette meg a hatalmas távot: olyan trélert vontatott, amelyen egy Mercedes-Benz Sprinter kapott helyet, így az össztömege elérte a 32,5 tonnát. Fontos hozzátenni, hogy eActros 600 vontató 44 tonnás össztömegre van hitelesítve és 22 tonnás teherbírással rendelkezik, vagyis akár nagyobb súlyt is vihetett volna.

4 fotó

Joggal adódik a kérdés, vajon szükség volt-e bármilyen speciális felkészülésre ahhoz, hogy a vontató elérjen az Északi-sarkig? Nos, az eActros 600 esetében mindössze a gumiabroncsok cseréjére volt szükség, azokat ugyanis egy kifejezetten a zord téli időjárási körülményekre való papucsokra cserélték. A csapat számára leginkább a töltés okozott problémát: több esetben a töltőkábel túl rövidnek bizonyult, de arra is volt példa, hogy a kártyaolvasó megadta magát a fagynak.

Mindent összevetve az eActros 600 – amely 621 kWh kapacitású lítium vasfoszfát (LFP) akkumulátorral rendelkezik és 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel – sikeresen teljesítette a sarkvidéki túrát. Természetesen az “expedíció” tagjai nem hagyták ki, hogy közös képet csináljanak az Actros 600-assal, valamint a Sarki fénnyel. Ennek a képnek az “összehozása” tehát sok munkába került, de nemcsak ezért különleges az akció, hanem azért is, mert csúcsot is elértek, hiszen ez az első elektromos vontató, amivel a lehető legmesszebb merészkedtek. Korábban a Renault Trucks-nak volt egy hasonló próbálkozása, amikor a Télapó lakhelyet keresték fel a finnországi Rovaniemiben.

Az eActros 600 a második generációs változatnál jár és a Mercedes-Benz közel 40 féle változatot kínál belőle. Akkumulátorait nagy, közel 1,2 millió kilométeres futásteljesítményre tervezték.