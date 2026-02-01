9,5 hektárnyi területet vásárolt a Windrose a belgiumi Antwerpen kikötőben – adta hírül a kikötőt üzemeltető cég néhány nappal ezelőtt. Vége tehát a találgatásoknak, a kínai cég valóban megveti a lábát az európai teherautópiacon, ami minden bizonnyal hatással lesz az új elektromos teherautók értékesítésére az öreg kontinensen. Még akkor is, ha egyébként az európai gyártók nincsenek különösen lemaradva a villany teherautók fejlesztésében, sőt, egyes nagy múltú vállalatok, így például a Volvo Trucks, valamint a Renault Trucks kifejezetten már nagy tapasztalatra tett szert ezen a téren az elmúlt években.

A Windrose a beruházással kétszáz munkahelyet teremt és alapvetően nem gyárat, hanem olyan összeszerelő üzemet hoz létre Belgiumban, ahol a Kínából behajózott alkatrészekből építik össze a már európai szabványoknak és előírásoknak megfelelő, áramvonalas elektromos vontatókat. Érdekesség, hogy az Antwerpen-Brugge egyesített kikötőjében megépített teherautókat várhatóan nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában is értékesíteni fogják. Ez további konténerforgalmat generálhat Belgiumban a Távol-Keletről.

Antwerpen lesz az első Windrose Park otthona. Ezzel kezdetét veszi az utunk, amelynek célja, hogy olyan globális ökoszisztémát hozzunk létre, amely forradalmasítja az autóipari ellátási láncokat, a megújuló energia, valamint az önvezető technológia felhasználását. Bízunk benne, hogy az újonnan létrejövő telephelyünk minta lesz más jövendőbeli összeszerelő üzemek számára Kínában, Franciaországban, vagy az Egyesült Államokban” – hangsúlyozta Wen Han, a Windrose ügyvezető igazgatója.

Érdekes fejlemény ugyanakkor a történetben, hogy az új Windrose Parkban ugyanakkor nemcsak összeszerelő csarnok, hanem kutatás&fejlesztési részleg is létrejön. A cég európai központja pedig a szintén Belgiumban található Zele-ben működik.

Az új üzemben várhatóan a Tesli Semi hasonmásaként is emlegetett E1400-as nyerges vontató fog készülni, amely teljesen elektromos hajtásrendszerrel bír. Az újdonság a gyári adatok szerint 600-670 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel a 729 kWh összkapacitású LFP-akkumulátoroknak köszönhetően. Hajtásáról négy darab kerékagymotor gondoskodik, amelyek együttes teljesítménye eléri a 900 lóerőt.

Az európai változat paraméterei azonban valamennyire eltérhetnek majd a kínai változattól.