A 2025-ben lezárt ügyek között minden eddiginél magasabb, többmilliós pótdíjösszegek is szerepeltek. A BKK adatai szerint az elmúlt év pótdíjrekordere több mint 2,3 millió forintot fizetett, kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. A második helyen egy több mint kétmillió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy utas.

A top 10-es rekorderbliccelők további nyolc, 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmoztak fel 4–9 év alatt. A listán három nő és hét férfi található, 26 és 57 év közöttiek, ami jól mutatja, hogy a hosszú évekig gyűlő pótdíjak végül szinte minden korosztályt elérhetnek.

A legnagyobb összegek többévnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel.

A BKK 2025-ös pótdíjrekordjai:

Pótdíj összege Nem Kor Időtartam 2 352 351 Ft nő 36 éves 9 év után 2 076 089 Ft nő 53 éves 9 év után 1 328 526 Ft férfi 32 éves 8,5 év után 1 136 333 Ft férfi 42 éves 6 év után 1 093 181 Ft férfi 34 éves 8 év után 961 543 Ft nő 26 éves 4 év után 915 282 Ft férfi 46 éves 7 év után 873 828 Ft férfi 41 éves 6,5 év után 855 330 Ft férfi 57 éves 7 év után 853 346 Ft férfi 36 éves 9 év után

A pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett: 2023-ban 240 ezer, 2024-ben 235 ezer, 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei. Ebből 176 ezren a helyszíni, 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották. 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, amely elérte a 3,85 milliárd forintot.

A helyszíni bankkártyás fizetés aránya is tovább emelkedett: ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását.