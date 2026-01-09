A 2025-ben lezárt ügyek között minden eddiginél magasabb, többmilliós pótdíjösszegek is szerepeltek. A BKK adatai szerint az elmúlt év pótdíjrekordere több mint 2,3 millió forintot fizetett, kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. A második helyen egy több mint kétmillió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy utas.
A top 10-es rekorderbliccelők további nyolc, 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmoztak fel 4–9 év alatt. A listán három nő és hét férfi található, 26 és 57 év közöttiek, ami jól mutatja, hogy a hosszú évekig gyűlő pótdíjak végül szinte minden korosztályt elérhetnek.
A legnagyobb összegek többévnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel.
A BKK 2025-ös pótdíjrekordjai:
|Pótdíj összege
|Nem
|Kor
|Időtartam
|2 352 351 Ft
|nő
|36 éves
|9 év után
|2 076 089 Ft
|nő
|53 éves
|9 év után
|1 328 526 Ft
|férfi
|32 éves
|8,5 év után
|1 136 333 Ft
|férfi
|42 éves
|6 év után
|1 093 181 Ft
|férfi
|34 éves
|8 év után
|961 543 Ft
|nő
|26 éves
|4 év után
|915 282 Ft
|férfi
|46 éves
|7 év után
|873 828 Ft
|férfi
|41 éves
|6,5 év után
|855 330 Ft
|férfi
|57 éves
|7 év után
|853 346 Ft
|férfi
|36 éves
|9 év után
A pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett: 2023-ban 240 ezer, 2024-ben 235 ezer, 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei. Ebből 176 ezren a helyszíni, 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották. 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, amely elérte a 3,85 milliárd forintot.
A helyszíni bankkártyás fizetés aránya is tovább emelkedett: ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását.