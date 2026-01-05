Miután tavaly közkívánatra – és az USA energetikai és ökológiai stratégiájában beállt 180 fokos fordulat által megtámogatva – visszahozta a V8-as benzinmotort a Ram 1500 pick-upba, most az egy számmal nagyobb, 2500-as pick-up-családba szerelt óriási belső égésű motort a Ram.

A 6,7 literes, soros hathengeres Cummins turbódízelt még 2007-ben fejlesztette ki a cégcsoport, kifejezetten haszonjárművekhez, beleértve az iskolabuszokat. Az eredetileg 152–426 LE teljesítménytartományban gyártott, és akár kézi váltóval is kínált blokkot most kifejezetten szabadidős, sportos felhasználásra hangolták át: a maximális teljesítmény 436 lóerőre emelkedett, a nyomatéki csúcs 1456 Nm.

A Ram 2500 Power Wagon nyolcvanéves története során most először kap dízelmotort, amely azonban nem váltja a fent is említett 6.4 V8 Hemi benzinest, hanem azzal párhuzamosan jelenik meg a kínálatban.

A nyolcfokozatú, automata váltó első hat fokozatában rövidebb a végáttétel, így a Power Wagon dinamikusan gyorsít, gond nélkül vontat csaknem 8,9 tonnát, vagy cipel a platóján 1,3-at. A hetedik és nyolcadik fokozathoz ellenben hosszabb végáttétel tartozik, hogy a jármű csendesebben és takarékosabban haladhasson autópályán. A takarékosság persze relatív: a 118 literes üzemanyagtartály 965 kilométeres elméleti hatótávolságot biztosít, ami átlagosan 12 liter fölötti fogyasztást jelent 100 kilométeren.

A félelmetes vontatóképesség kihasználhatósága érdekében nemcsak a szokásos vonóhoroggal, hanem a platóra rögzíthető, félpótkocsik vontatására szolgáló csatlakozóval is rendelhető a Power Wagon. További jópofa opció, hogy a külső visszapillantó tükrök felárért motorosan kitolható karra szerelve, konvex tükörlapos kivitelben is rendelhetők.

A Power Wagon hagyományosan a 2500-as sorozat legjobb terepalkalmasságú tagja, és ez a dízelmotoros variáns esetében sincs másképp. Elöl és hátul merev tengelyeket találunk, a differenciálművek elektromágnesesen zárhatók, a hátsó ráadásul mechanikus részlegesen önzáró differenciálműként is funkcionál. A masszív féltengelyek által közvetített erőt 20 colos keréktárcsákra szerelt, 34 colos terepabroncsok viszik át a talajra.

A futómű elöl három, hátul öt lengőkaros kialakítást kapott, a lengéscsillapítókat a Bilstein szállítja, az első kanyarstabilizátor elektronikusan kiiktatható, így aszfalton és terepen egyaránt maximálisan teljesít az autó. A hátsó csavarrugók felárért automatikus szintszabályozású légrugókra cserélhetők.

Az első terepszög 26,1, a középső és hátsó pedig 20,6 fokos, a szabad hasmagasság 335 mm, a küszöböket és a hajtásláncot masszív pajzsok védik alulról.

A fülkében fűthető szövet- vagy fűthető és szellőztethető bőrülések, 12 vagy 14,5 colos érintőképernyő, dupla vezeték nélküli telefontöltő, opciós utasoldali multimédiás képernyő, 9 vagy 17 hangszórós audiorendszer szolgálja a kényelmet, a műszerfalon a motor teljesítmény- és nyomatékértékeit feltüntető plakett emlékeztet arra, hogy nem átlagos pick-upban utazik az ember.

A dízelmotoros Ram Power Wagon 2026 második félévétől rendelhető Észak-Amerikában, a 88 ezer dollárt (29 millió Ft) meghaladó vételár azonban vélhetően korlátozni fogja az életterét: ez ugyanis több mint 20 százalékkal drágább még a V8-as benzines Power Wagonnál is.

A modell esetleges európai forgalmazásával kapcsolatban semmi információt nem közölt a gyártó.